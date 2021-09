A világ legjobban kereső sportolói évről évre óriási összegeket zsebelnek be a pályán és azon kívül is. A két bevételi forrás aránya nagyon változó, van, aki szinte játék nélkül került be a tíz legtöbbet kereső sportoló közé, van, akinek a pályán kívüli jövedelme elenyésző a fizetésekhez és bónuszokhoz képest. Cikkünkben sorra vettük a világ tíz legjobban kereső sportolóját, és megvizsgáltuk, ki honnan és mennyit kap.

Conor McGregor kereste a legtöbbet 2021-ben a sport világában. A Forbes 180 millió dollárra (közel 55 milliárd forintra) becsli az ír idei bevételeit. Ebből 158 millió dollár származik a saját whiskymárkájából, a Proper 12-ből és egyéb partnerségeiből. Az MMA-harcos ringben szerzett idei, nagyjából 22 millió dolláros bevétele eltörpül a Proper 12 mellett.

McGregor 2017-ben jelentette be, hogy saját whiskyt készül piacra dobni, amit egy évvel később meg is tett. Az üzletben a kezdetektől ott volt a Proximo Spirits, mely 49 százalékos tulajdonjoggal rendelkezett egészen áprilisig, amikor egy 600 millió dolláros (nagyjából 182 milliárd forintos) üzlet keretei közt a Proximo Spirits többségi tulajdonjogot vásárolt a bizniszben. Ez a 600 millió dollár McGregor és az üzlettársai között oszlik meg. Az összeg tartalmazza a 250 millió dollár (76 milliárd forint) profitot is, melyet az első két évében termelt a röviditalmárka. McGregor és az üzlettársai továbbra is rendelkeznek tulajdonjoggal, és aktívak maradnak az üzletben, de a konkrét arányok nem ismertek.

A Proximo Spirits vezérigazgatója, Mike Keyes elmondta, évente több millió ládával szeretnének eladni a Proper 12-ből.

Keyes többször elmondta, tisztában van vele, hogy a Proper 12 sikerének kulcsa az ír harcos, ezért továbbra is szoros lesz az együttműködés. Érdekesség, hogy McGregornak ez az első olyan projektje, ami az MMA világán kívül esik. Meg kell hagyni, nem aprózta el.

A felsorolás második helyét Cristiano Ronaldo foglalja el. A portugál labdarúgó nyáron a Juventusból visszatért a Manchester Unitedbe. A listán nyári csapatváltásával előzte meg riválisát, Lionel Messit, aki 15 millió dollárral maradt le mögötte. Ronaldo az első ember, akinek félmilliárd követője van a különböző közösségimédia-felületeket együttvéve. Számtalan gólrekord tartója, a rajongók között pedig örök vita tárgya marad: Messi vagy Ronaldo a jobb játékos?

Ronaldo a 2021–2022-es idényben 125 millió dollárt (37,6 milliárd forintot) tehet zsebre. Ebből 70 millió dollár a bónuszokkal kiegészített fizetése a Manchester United részéről, a többi pedig egyéb együttműködéseiből származik.

Élete végéig szerződésben áll a Nike-val, emellett ruhamárka, edzőterem és szállodalánc is kötődik a nevéhez.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokán Lionel Messi áll, aki szintén csapatot váltott a nyár folyamán. 21 év után eljött a Barcelonától, az egyetlen profi együttesből, ahol karrierje folyamán játszott. A PSG-ben kevesebbet keres, mint a katalánoknál, de így is a legjobban fizetett labdarúgó a világon. 110 millió dollárt (33,5 milliárd forintot) tehet zsebre idén, ebből 75 millió dollár érkezik a csapata felől, igaz, ez bruttó összeg. Az argentin klasszis is nagynevű támogatókkal dolgozik együtt. Élete végéig tartó szerződést kötött az Adidasszal, saját ruhamárkáját Ginny Hilfiger igazgatja.

A hatszoros aranylabdás futballista karrierje folyamán több mint egymilliárd dollárt keresett már.

A lista negyedik helyén az amerikai futball egyik legnagyobb sztárja, Dak Prescott található. A 28 éves irányító a Dallas Cowboys csapatát erősíti, idén további négy évre írt alá az együttessel egy 160 millió dolláros (48,7 milliárd forintos) szerződést. A 107,5 millió dolláros idei bevételének nagyjából 90 százaléka a klubtól érkezik, a legtöbbet kereső tíz sportoló között ez az arány a legmagasabb. Befektetései között szerepel ágyneműket és ágyakat gyártó cég, étteremlánc és televíziós társaság is.

Az ötödik helyet a Los Angeles Lakers legendája, LeBron James foglalja el. 96,5 millió dollár lehet az idei jövedelme. A négy NBA-bajnoki címe után sem lassított le, a SpaceJam második részében főszerepet vállalt. Keresetének nagyjából harmadát kapja a Lakerstől, 65 millió dollár egyéb partnerségeiből származik. Korábban a Coca-Cola támogatottja volt, ám tavasszal hosszú távú megegyezést kötött a Pepsivel. Emellett tulajdonjoga van a Fenway Sports Grouppal, mely csoport birtokolja a Boston Red Sox, a Liverpool és a Roush Fenway Racing csapatát is.

A hatodik helyen ismét egy labdarúgó áll, nem más, mint Neymar. A brazil 2017-ben igazolt a PSG-be, idén tavasszal pedig további négy évre írt alá. A 95 millió dolláros (29,4 milliárd forintos) keresete a harmadik legmagasabbnak számít a labdarúgók között. Klubjától Messihez hasonlóan bónuszokkal együtt 75 millió dollárt kap, partnerségeiből 20 millió dollár bevételhez jut. Együttműködik többek között a Pumával, a közösségi médiában ő rendelkezik a harmadik legtöbb követővel a sportolók között.

A hetedik helyen a svájci teniszlegenda, Roger Federer kap helyet. A 39 éves klasszis térdsérülése miatt idén alig játszott, mindössze 13 mérkőzésen lépett pályára. Az ebből származó jövedelme szinte észrevehetetlen a szponzori pénzekhez képest. Idén 90 millió dollárt (24,7 milliárd forintot) könyvelhet el minden idők egyik legjobb teniszezője. Támogatói között nem kisebb nevek sorakoznak, mint a Rolex, a Credit Suisse vagy a Lindt.

Különböző világmárkákkal való együttműködéseivel átlépte az egymilliárd dolláros bevételt pályafutása során.

A nyolcadik helyet Lewis Hamilton foglalja el. A Formula–1-es versenyző holtversenyben csúcstartó a sportágban, Michael Schumacherhez hasonlóan hét világbajnoki címmel rendelkezik. A Mercedes pilótája az előző idényben 11 futamgyőzelmével pedig további bónuszokra tett szert a csapattól. Összesen 82 millió dollárt (24,9 milliárd forintot) tehet zsebre idén, ebből 12 millió dollár származik szponzoroktól.

Listánk utolsó előtti helyét Tom Brady foglalja el. A Tampa Bay Buccaneers irányítója karrierje során hét bajnoki címet nyert, és ötször is a döntő legértékesebb játékosának választották. Az idén 76 millió dollárt (23,1 milliárd forintot) kereshet, ebből 31 millió dollárt a szponzorok állnak. Komoly támogatókat vonultathat fel ő is, többek között a Christopher Cloos szemüvegmárkának az arca. Egyéni projektjei között szerepel wellnessmárka, filmes cég és egy új NFT-felület is.

A legtöbbet keresők között Kevin Durant zárja a top 10-et. 2019-ben igazolt a Brooklyn Nets csapatába, ahol idén nyáron egy négy évre szóló, 198 millió dolláros szerződést írt alá. A kosárpályán kívül sem lustálkodik, a Two Distant Strangers című rövidfilm gyártásvezetőjeként Oscar-díjat nyert áprilisban. Befektetett korábban az Uberbe, illetve a Philadelphia Union csapatában is tulajdonjoggal rendelkezik. Bevételének nagyobb része származik a pályán kívülről, idén 44 millió dollárnyi pénzt kereshet a befektetéseivel és a szponzoraival.

(Borítókép: Conor McGregor egy meccs utáni sajtótájékoztatóján reklámozza a whiskyjét. Fotó: Ethan Miller / Getty Images)