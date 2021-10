Átgázolt minden nehézségen a megtörhetetlen paralimpiai bajnok

Szigetvár újdonsült díszpolgára, a paralimpiai úszóbajnok Pap Bianka úgy jött a világra, hogy a bal lábából hiányzott a vékonyka szárkapocscsontja. Sántikálva tanult meg járni, lábujjhegyen tipegve kellett lépkednie, hogy egyensúlyban tudjon maradni.

Családi síelés közben úgy esett el, hogy a léce nem csatolódott le a lábáról, emiatt aztán olyan kivédhetetlen trauma érte, amit éppen a helyreállított lába sínylett meg a legjobban. Azóta nagyon kell ügyelnie a lépéseire, főleg akkor, ha havas úton indul sétára, mert egyetlen rossz mozdulatnak is súlyos következményei lehetnek.

Még csak 12 esztendős volt, amikor szülői hozzájárulással Szigetvárról Budapestre költözött, és a nagymamája oltalma alatt önálló életet kezdett élni. Vállalkozó szellemű bátor kislányként új környezetre, úszóként pedig fejlődésre vágyott, és még csak fel sem merült benne, hogy a merész lépésével bajba is kerülhet, vagy rossz társaságba keveredhet. Már a szülővárosában is úszott, a fővárosban pedig a Jövő SC edzéseit látogatva igyekezett az eredményein javítani. A szigetvári Sasvári Lászlótól a tehetséggondozás legjobbjai közé tartozó Magyarovits Zoltán vette át a váltóbotot, aki most éppen Kós Hubertnek, ennek a kimagasló tehetségnek az útját egyengeti.

Amikor később Bianka kollégiumba költözött, váratlan nehézségekkel került szembe. Nem tudta kipihenni magát, a társaitól nem tudott nyugodtan aludni, sokat hiányzott az iskolából, és jó néhányszor a kora reggeli edzéseken is hiába vártak az érkezésére.

Egyidős Milák Kristóffal, az olimpiai bajnoktársával, akihez hasonlón a Duna Arénába jár edzeni, így ott azt is megtapasztalhatta, hogy a világcsúcstartó miként áll hozzá a munkához, hogyan változik a hangulata.

Bianka nem titkolja, hogy az elmúlt években többször is a hitét veszítette, az előtte álló feladatokat csak fogcsikorgatva tudta teljesíteni, vagy megtorpant, és akkor pszichológusi segítségre volt szüksége, hogy a felkészülését eredményesen folytatni tudja.

Két nagy mélypont éppen a riói és a tokiói olimpia előtt zavart be, nem kizárt, hogy a túlterhelés miatt. Mindkétszer a bizonyítás vágya és a konokságom rántott ki a gödörből. Legutóbb például az nem hagyott nyugodni, hogy a 2021-es olimpia előtti világbajnokságon egyetlen századdal kaptam ki a londoni győztestől. Most viszont, hogy az aranyérmet én vehettem át, büszkén tekintek vissza az elmúlt öt esztendőre. A sok jó és szép mellett természetesen a rosszra is, mert bármit is éltem át, abból tanulni és erőt meríteni is tudtam. Valójában még a mai napig nem tudtam felfogni, hogy milyen csodák történtek velem Tokióban, miközben azt már gyorsan az agyamba véstem, hogy a következő nagy célom csak a párizsi olimpia lehet. Ki kell tartanom, de a regenerációra mindenképpen jobban kell figyelnem, és a vállfájdalmamtól is meg kell szabadulnom – mondta befejezésül Pap Bianka, aki azzal is sikeresebb ember szeretne lenni, hogy mielőbb elmélyedne a jogtudományok tanulmányozásában, ami újra egy nagy kihívás elé állíthatja.