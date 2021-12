Egy remek szezon tökéletes befejezése volt az F1-es Abu-Dzabi Nagydíj

Nehéz lesz felülmúlni a 2021-es F1-es idényt, hiszen minden az utolsó verseny utolsó körében dőlt el két gigász egész éves párharcának a végén. Max Verstappen Hollandia első világbajnoka lett, míg Lewis Hamilton példátlanul nagy gyomrossal bukta el nyolcadik vb-címét.

Még mindig keressük a szavakat, hiszen számtalan kiváló versenyt izgulhattunk végig az egész évben, alig volt olyan hétvége, amiről ne tudnánk felidézni egy szép előzést, egy nagy hibát, vagy meglepetést.

Borultak a papírformák: ami eddig Red Bull-pálya volt, ott a Mercedes villogott, és ahol a németek eddig arattak, ott most az osztrákok tündököltek. Abu-Dzabiba pontazonossággal érkezett Hamilton és Verstappen és sokáig úgy tűnt, hogy előbbi simán megnyeri a versenyt és ezzel a rekordot jelentő, nyolcadik világbajnoki címét. Ám az utolsó körökben Fortuna Verstappen kezét is megfogta annyi peches kiesés után. A holland begörcsölt lábbal is elment a friss gumikon a címvédő mellett, és ezzel 2013 után ismét egyéni bajnok lett egy Red Bull-versenyző, míg a gyártók között a Mercedes az újabb címvédéssel vigasztalódhatott.

A Bukótér podcast aktuális adásában az alábbi témákat érintettük:

pénteken még sima Mercedes-hétvégének indult, aztán jött a szombat és Verstappen közel négytizedes előnye az időmérőn

a versenytempóban a Mercedes egyértelműen a Red Bull fölé nőtt, Hamilton már a rajtnál is jobb volt és kezdett ellépni a hollandtól