Egyetlen góllal túljárt az eszünkön a riói ezüstérmes

Elek Gábor szövetségi kapitány több alkalommal is elmondta, hogy ennél nehezebb sorsolást nem kaphatott volna a magyar válogatott Tokióban, de előzetesen már annak is nagyon örültünk, hogy ott vagyunk a japán fővárosban – legutóbb 13 éve Pekingben szerepeltünk ötkarikás játékokon. A mostani keretből egyetlen játékos volt ott, Tomori Zsuzsa.

A francia, brazil, orosz, spanyol, svéd csoportból a franciákkal kezdtünk, és ha lehet, nem őket választottuk volna: az elmúlt öt meccsen kikaptunk tőlük, legutóbb 2010 decemberében Lillehammerben vertük őket 21–18-ra az Európa-bajnokságon.

Ezúttal rémálomszerűen kezdtünk. Percek alatt négyet kaptunk, válasz nélkül, de Háfra Noémi vezetésével fogcsikorgatva beindultunk: a ferencvárosi átlövő két góljával, egy gólpasszával – kihasználva a francia emberhátrányt – sikerült egyenlíteni. Bíró Blanka 10 perc alatt három védést is bemutatott, önbizalommal telve indította a meccset.

A riói olimpián ezüstérmes (abból a csapatból heten is itt voltak), a norvég–dán közös rendezésű Eb-t szintén második helyen záró franciák azonban nagy sebességgel játszottak, és a hatos falunk ellen is rendre eredményesek voltak. Hátul pedig a Győri ETO világklasszisa, Amandine Leynaud remekelt, Klujber hetesét is megfogta. Érdekesség, hogy a franciák csaknem annyi győri légióssal érkeztek, mint mi – a magyar csapat magját a Ferencváros adja, összesen nyolc játékost.

Hiába húztak el három góllal a franciák (7–10), kis szerencsével egy francia labdaeladást követően Lukács harmadik találatával kiegyenlítettünk (10–10). Ehhez természetesen hozzájárult, hogy sokkal agresszívebb volt a védekezésünk, mint korábban.

Lukács a félpályáról köszönt be (12–12), a franciák emberhátrányban ugyanis kapus nélkül kezdtek el támadni.

Időkérés után a vezetésért támadhattunk, ám az ötödik labdaeladásunk nyomán gyors gólokkal újra elhúztak a franciák, csak magunkat okolhattuk, hogy féltávnál 15–12-re az ellenfél vezetett.

Zaadi-Deuna megszórt minket

Legutóbb a 2019-es világbajnokságon találkoztunk a franciákkal, akkor is szoros első félidővel zártunk, a végén viszont ők szerezték meg a 13. helyet.

A fordulás után tíz perc alatt hét gólt lőttünk, de ez mit sem ért, mert a középső magas embereink és a szélsőink is puhán védekeztek, így folyamatosan 3-4 góllal előttünk járt az ellenfél. Grace Zaadi-Deuna, a Rosztov-Don irányítója egymaga nyolc gólnál járt a második félidő közepén. A mi legeredményesebb játékosunk a DVSC irányítója volt, Vámos Petra (5 gól). Az ő találataival sikerült két gólra felzárkózni a hajrához közeledve (24–26).

Amíg a franciák cserekapusa, Cléopatre Darleux sorra védte a szélsőink lövéseit, sőt még Vámos büntetőjét is kiszedte, addig nálunk a szünetben becserélt Janurik Kinga keveset védett, s Bírót vissza is küldte a kapuba Elek. A Fradi kapusa az utolsó percekben többször is bravúrosan védett, de elöl ezt sokáig nem tudtuk kamatoztatni.

Két perccel a vége előtt két gólra zárkóztunk fel, és egy franciát is kiállítottak, Márton pedig az üres kapuba pattintott, 28–29. Felcsillant a remény.

Végül azonban nem sikerült megszerezni a 9. győzelmünket a franciák ellen tétmeccsen, mert Bíró ugyan majdnem megfogta Zaadi-Deuna hetesét, de csak majdnem. Bepattant a lövése, ez pedig eldöntötte a meccset. A franciák a végén eldugták a labdát, és egyetlen góllal megvertek minket.

Javítási lehetőség kedden hajnali 4-kor Brazília ellen.

Tokió 2020

Kézilabda, nők

B csoport, 1. forduló

Magyarország–Franciaország 29–30 (12–15)

(Borítókép: Daniel Leal-Olivas / AFP)