Kaszparov szerint a NOB egy eszköz Putyin kezében

Kaszparov szerint a sportvilág segítette Putyint „agresszív útján" azzal, hogy Oroszországnak ítélte a 2014-es téli olimpiát (Szocsi), a 2018-as labdarúgó-világbajnokságot, valamint további nagy eseményeket.

Nem rajongok Bach úrért és a NOB, valamint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség többi vezetőjéért, mert közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban vannak a világ Putyinjaival

– nyilatkozott a német ARD tv-csatornának a bakui születésű sakkozó, aki szovjet, majd orosz színekben versenyzett.

A sportember, aki 1985 és 2000 között ült a sakkvilág trónján, évek óta az orosz elnök bírálója. Most úgy fogalmazott: Oroszország ukrajnai inváziója felveti a kérdést, hogyan kell kezelni azokat a sportszövetségeket, amelyek akarva-akaratlanul „diktátorok eszközeivé” váltak.

Kaszparov szerint az autokrata vezetők Adolf Hitler és az 1936-os berlini olimpia óta azt a lehetőséget látják a nagy sporteseményekben, hogy általuk javítsák a megítélésüket.

„Ezt Putyin is megtanulta, és még optimalizálta is, mert az összes eddigi diktátornál több pénze volt” - mondta, hozzátéve: Putyin gondosan felépített hatalmas lobbista hálózata és ügynöki rendszere azonban most összeomlott, mert „teljesen alábecsülte” a nyugati világ reakcióját az invázióra.

„Nagyon fontos, hogy ilyesmi soha többé ne fordulhasson elő. Putyin megmutatta nekünk, hogyan erősíthető meg a programja a nemzetközi események és sportszervezetek felhasználásával. Nem lehet, hogy ilyen, az Ukrajnában zajló tragikus eseményekre van szükség ahhoz, hogy felébredjünk” – fogalmazott Kaszparov.

MTI

(Borítókép: Garri Kaszparov 2021. november 3-án. Fotó: Piaras Madheach / Sportsfile for Web Summit via Getty Images)