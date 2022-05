Kísérleti mutáns torzítja el a sportok sportját, az öttusát

Két magyar öttusaígéret, Gáll András és Erdős Rita, aki már az eredményeivel is bizonyított, nem látja biztosnak a sportága jövőjét, de abba is nehezen nyugszik bele, hogy a lovaglást a népszerű televíziós vetélkedőkre emlékeztető akadályversennyel szándékozzák felcserélni. A Trion SC tizenéves sportolóinak, a jövő letéteményeseinek egykor azért is esett a választása az öttusára, mert magával ragadta őket a lovasszám szépsége és izgalmassága, noha tudták, hogy nyeregben maradni nem mindig könnyű dolog, sőt komoly kihívás.

Még mindig csak csepegteti az információkat a Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM), miközben lépten-nyomon azt bizonygatja, hogy a sportág és a sportolók közös érdekeit szem előtt tartva készíti elő a versenyprogram újabb átalakítását.

Aminek az lesz az eredménye, de még mindig nem a végkimenetele, hogy a 90 percbe sűrített, új formátumú öttusát egy még újabb kísérleti mutáns váltja fel.

A modern pentatlonnak egy olyan szüleménye, ami már köszönőviszonyban sincs azzal a versenysporttal, ami először 1912-ben került be a nyári olimpiai játékok műsorába. Ugyanez a sportág 110 évvel a stockholmi ötkarikás premierje után abba a sajnálatra méltó helyzetbe került, hogy a nemzetközi szövetség német vezetésű vezérkara a lelkét is eladná azért, hogy az öttusa a 2024-es párizsi olimpia után ne kerüljön a körön kívülre.

A példás összefogás sem segített

Fél év telt el azóta, hogy az UIPM átlátszó magyarázkodással a Nemzetközi Olimpiai Bizottságra mint afféle kőszívű osztályfőnökre mutogatva hírül adta, hogy a lovaglást szándéka ellenére ki kell emelnie a versenyprogramból. Egyebek között a tokiói olimpián történt drámai események miatt, amelyek egyik főszereplője az ellenszegülő lova miatt „kicsengetett” német Annika Schleu volt, a másik a hátason ökölcsapásokkal bosszút álló edzője. Nem mellékesen az UIPM elnökének a honfitársai.

Soha nem tapasztalt nemzetközi összefogás kovácsolta egybe a sportág fiatal és idősebb szereplőit, akik sok mindennek elmondták és még lemondásra is felszólították a Monacóból irányító vezérkart, de annak prominensei összezártak, így mindenki maradt a helyén.

Most viszont végre elmozdulást jelenthet, de azért túl optimistának még nem szabad lenni, hogy a lovaglást kiváltó új versenyszám két változatát az idei világkupa-sorozat június 23-i ankarai döntője után végre be fogják mutatni, majd a tesztversenyeket követően elkezdődhet a látottak értékelése, a végső döntés előkészítése.

Új és új kottákból kell játszani

„Nem én vagyok a magyar öttusa hangadója és első számú sikerembere, de úgy érzem, hogy engem is megillet a mostani helyzet minősítése. Fél éve az elsők között mondtam ki, hogy gyalázatos az a ködösítés és egymásra mutogatás, amiért a nemzetközi szövetség a támadások kereszttüzébe került. A lesújtó véleményem azóta sem változott, sőt még kritikusabb lett. Nálam már az olyan álságos megnyilvánulások is kiverik a biztosítékot, amilyennek nemrégiben a budapesti világkupa-versenyen voltam a szemtanúja. A képmutatás csúcsát jelentette, amikor Schormann elnök átölelte és puszilgatni kezdte Annika Schleut, mintha mi sem történt volna Tokióban. Akit az olimpián a szemével is felnyársalt volna, miközben szerencsétlen lány élő adásban ott zokogott és dühöngött a lovaspályán, és azt sem tudta megakadályozni, hogy az edzője a lován vegyen elégtételt. Erre még rátett egy lapáttal, amikor megtiltották a Mentsük meg az öttusát! feliratú zászlók lengetését, mégis akadt egy tökös japán versenyző, aki a bónuszvívás közben megpróbálta kicselezni a szervezőket” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a tavalyi junior-vb-n váltóban bronzérmes Gáll András, aki ezen a hétvégén az U24-es magyar bajnokságon a második helyet szerezte meg. „Nem azért sportolok hatéves korom óta, és hajtok ezerrel immár kilenc esztendeje, hogy olimpikon lehessek, és egyszer talán még dobogóra is felállhassak, hogy évről évre új kottát tegyenek elénk, és tetszik vagy sem, abból kell játszani. Sok versenyzőtársammal együtt én sem vagyok biztos abban, hogy passzol hozzám az újabb változat, de beleállok, mert nem szeretek meghátrálni, noha a futás mellett nekem a lovaglás volt és marad is a kedvencem. A nagyobb baj az, hogy szerintem az öttusa a vesztébe rohan, és ha kiesik az olimpiai programból, akkor indulhatunk új sportágat választani magunknak – mondta a Trion SC versenyzője.

Csak meghátrálni nem szabad

„Velem, aki a lovaglásért, annak szépségéért és a versenyszám támasztotta kihívásért lettem öttusázó, rosszabbat nem is tehettek volna, mint amit most művelnek. Az angolok fanyar humorral megfogalmazott véleményével értek egyet, akik szerint a lovaglást semmi mással nem lenne szabad helyettesíteni, csak a lovaglással, még ha a szabályokon változtatni is kellene. Kár, hogy ez már csak egy álom – nyilatkozta Erdős Rita az SzPressnek. – Ami viszont tényleg a jövőnk, az kérdések sokaságát veti fel. Kell az öttusának egy újabb fizikai próbatétel, nem elég nekünk az úszás meg a futás? És ha már mindenáron változtatni kell, éppen egy olyan tévés vetélkedőt kell utánozni, mint amilyen a Ninja Warrior vagy valami exatlonféleség? Szerintem már az új formátumú öttusa is embert próbálóan nehéz feladatot jelent, ami a felkészülés átalakításával járt együtt. Ha megint megkeverik a paklit, akkor a tananyag újra változni fog, de vajon lesz ahhoz tanárember is? – sorolta a kérdéseket Erdős Rita, aki azzal is bizonyította, hogy nem újításellenes, és az átállások sem érik váratlanul, hogy az első új formátumú országos bajnokságon ő vehette át az aranyérmet. – Ha majd meghozzák a végső döntést, próbálok újra alkalmazkodni, hogy az eddig elvégzett munkám ne vesszen kárba. Jelenleg valójában csak annak örülök, hogy az e-sport nem nyert csatát minálunk, és azt se fogják ránk kényszeríteni, hogy a lovaglás helyett párnacsatát vívjunk, mert volt, aki ezzel a sületlenséggel állt elő. Ilyen helyzetben egy eltökélt sportoló, aki már nagyon sok áldozatot hozott, csak azt teheti, hogy a zavaró körülmények ellenére a feladataira összpontosít, ahogy jómagam is teszem a közelgő bulgáriai világkupaverseny előtt, amit Albenában rendeznek meg. Sokan vagyunk, akik szomorúan mondunk le majd a lovaglásról, de emiatt nem szabad meghátrálni” – hangsúlyozta Erdős Rita.

(Borítókép: Annika Schleu 2021. augusztus 6-án. Fotó: Marijan Murat / picture alliance / Getty Images)