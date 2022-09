Dárdai Pál: Nem az én dolgom ezt eldönteni

A kongresszus nem újkeletű, immáron ötödik alkalommal várják a résztvevőket, a regisztrációt ráadásul már lezárták a szervezők, hiszen elérte a maximális, 400 fős hallgatóságot – derült ki a hétfőn délután tartott sajtótájékoztatón.

Az eseményen részt vett a 61-szeres válogatott Dárdai Pál, a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Hertha BSC korábbi vezetőedzője, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya; prof. dr. Sterbenz Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora, Mocsai Tamás, a NEKA ügyvezető igazgatója, valamint dr. Dénes Tamás, a Magyar Sportújságírók Országos Szövetségének főtitkára.

Jelen volt az eseményen Németh Péter, a kitűnő sportfotós, Németh Ferenc fia, akinek támogatásával édesapja képeiből kiállítás tekinthető meg a Testnevelési Egyetem aulájában.

A tárlat több témát ölel fel: a Németh Ferenc-fotópályázat képei mellett megtekinthetők például a nyáron elhunyt futball-legendáról, a 45-szörös válogatott Törőcsik Andrásról készült felvételek, vagy éppen a Magyar Paralimpiai Szövetségről, a Vasasról, az MTK-ról, az FTC-ről és a Honvédról készült fotók egyaránt. Egy további szekcióban a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) Nívódíj-pályázatára benyújtott képek szerepelnek

A sporttudományról sportosan szeretnénk beszélni

– hangsúlyozta a konferencia alapcéljáról Sterbenz Tamás rektor, majd kiemelte: az egyik megvitatandó vezető téma a bő tíz esztendeje indult magyar sportmodell lesz, tehetségből teljesítmény tematika mentén. „Ezért is örülünk annak, hogy dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár elvállata az esemény fővédnöki szerepét, mert úgy látom, hogy ez a téma mindenki számára fontos.”

Hozzátette, hogy az idei rendezvény kevésbé lesz nemzetközi, de egy olasz professzort meghívtak vendégelőadónak, prof. dr. Marco Cardinalét. Mint rektor pedig, a témakínálatból a tanárképzés megújítását emelte ki a TF első embere. Sterbenz Tamás hozzátette: rendkívül fontosak az ehhez hasonló fórumok, ahol az egyetemi hallgatók mellett a szakemberek, a sport területéről érkezők, illetve mindenki más is megismerkedjen a sportot és az innovációt érintő folyamatos változásokról és újításokról.

„Mi, a Nemzeti Kézilabda Akadémián tehetséggondozással foglalkozunk, és azt tapasztaljuk, hogy a 14 és 23 év közötti korosztálynál az egyik legfontosabb lépcsőfok az, hogy hogyan lesz tehetségből teljesítmény.

Eköré a folyamat köré építettük fel ezt a konferenciát, amelyet nemcsak a sport, hanem az élet egyéb szegmensein keresztül próbáljuk majd körüljárni és bemutatni.

Éppen ezért olyan egyéniségeket kértünk fel előadóknak, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a média, a kultúra, a gazdaság, vagy éppen a sportvezetés területén, rengeteg érdekes beszélgetésre van tehát kilátás” – mondta el gondolatait Mocsai Tamás a konferenciával kapcsolatban az Indexnek.

Mezei Dániel, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem kommunikációs vezetője, a Szervezőbizottság elnöke az Indexnek elárulta, nagy öröm a szervezők számára, hogy komoly az érdeklődés a kongresszus iránt, ezt bizonyítja, hogy hétfőn le kellett zárniuk a regisztrációt. „Ami pedig talán még inkább emeli az esemény rangját, az az, hogy a kongresszuson külön standdal lesz jelen több meghatározó sportegyesület, háttérintézmény és a sportélethez kapcsolódó innovatív megoldásokat kínáló cég is.

SZERETNÉNK, HA EGY SZÉP TRADÍCIÓ ALAKULNA KI A MOSTANI ESEMÉNY MENTÉN. LEGYEN EZ MINDEN ESZTENDŐBEN EGY „ÉVNYITÓ” A MAGYAR SPORTÉLET MEGHATÁROZÓ SZEREPLŐIVEL A TF-EN.

Mivel a magyar sport meghatározó szerepelői közül szinte mindenki kötődik valamilyen módon a hamarosan fennállásának 100. évfordulóját ünneplő patinás intézményhez, ez a sporttudományos összejövetel kínálja magát. Talán ennek is köszönhető a nagy érdeklődés.”

Természetesen Dárdai Pál véleményére is kíváncsiak voltunk, a korábbi 61-szeres válogatott középpályás elárulta lapunknak, elsősorban a fotókiállítás megnyitója miatt érkezett, hiszen baráti viszony fűzi a Németh családhoz, de remek kezdeményezésnek tartja a konferenciát és annak témáit is. „Egy ilyen eseményen nincsen elvesztegetett perc, mindenki csak tanulhat az előadásokból. Ez egy olyan ágazat, ahol sosem elég a tapasztalatok gyűjtése, mindig az a kulcsfontosságú ugyanis, hogy a sportoló milyen módon tudja kihozni magából a maximumot az adott pillanatban. Szerencsére Németországban én is rengeteg ismeretet szereztem ezen a téren, ám a világ folyamatosan fejlődik és változik, a sikerhez pedig elengedhetetlen az új információk megismerése.”

A korábbi szövetségi kapitány kérdésünkre azt is elárulta, a Herthától való végleges távozását követően stresszmentesebben telnek a napjai, egyelőre nem hiányoznak neki a mindennapi tréningek és az edzőséggel járó egyéb nehézségek nem.

Végül arra is választ kaptunk, vajon ha Dárdai Pál irányítaná a magyar válogatottat, számíthatna-e meghívóra Dárdai Palkó. „Nem lobbizom senki miatt, nem az én dolgom ezt eldönteni. A szövetségi kapitány és a stáb is nagyszerűen dolgozik a nemzeti együttesnél, de az biztos, hogy Palkó remek formában van, a bal lába és a támadójátéka extra az utóbbi időben. Amikor Fehérvárra szerződött, 68 kg volt, most 74, így már férfinak néz ki, a hozzáállásával és a mentalitásával pedig sohasem volt probléma, de talán mondhatom azt, hogy ez családi vonás.”

A Sport és Innováció Konferencia első napján, szeptember 14-én szerdán a Testnevelési Egyetemen lesznek majd az előadások, csütörtökön és pénteken pedig a NEKA központjába, Balatonboglárra „költözik” a rendezvény.

Ez a szerkesztőségi anyag a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem támogatásával jött létre.

(Borítókép: Mezei Dániel, Dénes Tamás, Mocsai Tamás, Sterbenz Tamás, Dárdai Pál, Németh Péter. Fotó: Vidor Gergely / Testnevelési Egyetem)