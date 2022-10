Ha ezzel a hajóval beborulunk, benne leszünk a hírekben

Borongós szombatra ébredt Budapest, de ez nem zavarta meg az Újpesti Öböl partján nyüzsgő egyetemisták tömegét, akik javában készülődtek a Dunai Regattára. Az egyetemek közti sárkányhajóversenyen egy All-Stars hajót is összeállítottak a szervezők, amelybe világ- és olimpiai bajnok sportolókat, sportszervezőket és újságírókat ültettek be. Az impozáns névsorban szerepelt Gyurta Dániel, Rasovszky Kristóf, Olasz Anna és az ex-híradós, jelenleg a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója, Németh Balázs is.

A part mellett később megérkezett Szabó Gabriella háromszoros olimpiai bajnok kajakozónk, akivel (bár akkor még nem sejtettem) szinte az egész napom együtt töltöttem. Mivel fiatalon néhány évet (többé-kevésbé versenyszerűen) kenuztam, elég könnyen szóba elegyedtem a versenyzéstől már két éve visszavonult kajakossal, aki a KSI-ben (a szomszéd vízitelepen) kezdett kajakozni, neki az öbölben semmi újat nem lehetett mutatni.

Miután megérkezett minden olimpikon, világbajnok, sportszervező és újságíró, a csapatot rábízták Szabó Miklósra, a Dunai Sárkányok STE elnökére, aki számtalan érdekes történettel nyugtatta az evezéstől ódzkodó legénységet:

Nem kell aggódni, ha ezzel a hajóval felborulunk, benne leszünk a hírekben, mert ezzel nem lehet beborulni. Legfeljebb elsüllyedni lehet, de olyat is csak egyszer láttam, amikor tizenhat mázsás erdész, akik még sosem láttak evezőt, fizetettek be egy túrára. Kérdezték a kormányost, hogy most akkor most mi is történik, aki rezzenéstelen arccal közölte... hát, most elsüllyedünk

– taglalta Miklós.

Miután mindenki helyet foglalt a sárkányhajó vékony kis fadeszkáin, egy rövid edzés következett, hogy megismerjük, mi vár majd ránk a Dunán. Szabó Gabriellával ketten nyertük meg a vezérevezősök szerepét, így az első padon zsúfolódtunk össze. A kilencszeres világbajnok hamar megjegyezte, hogy miért mi ketten ülünk a legjobb helyen

Itt elől legalább nem leszünk annyira vizesek, meg esetleg mások bénázását sem kell néznünk

– foglalta össze.

Sajnos el kell keserítenem minden olvasót, aki Gyurta Dánielről, Olasz Annáról vagy Rasovszky Kristófról szeretne olvasni: ők jóval mögöttem ültek, nemhogy beszélgetni, rájuk nézni nem nagyon volt lehetőségem, mert a hajóban Miklós rendet és fegyelmet tartott. Nagyjából.

A rövid edzést követően annyi pihenőt kapott a csapat, hogy az öböl bisztróhoz felszaladva gyorsan egy kávét ihasson. Csakhogy a bisztró zárva volt, így Németh Balázs vezetésével nagyjából tizenöt, evezésre elszánt mentőmellényes élsportoló vagy újságíró megindult az első kisboltba, hogy valami ital után nézzen a Marina-parton – tisztára mint egy vízitúrán.

A kisbolt bejáratánál azért a jövő évi atlétikai világbajnokság szervezéséért felelős Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója udvariasan megkérdezte: Csókolom, ide mentőmellényben be szabad jönni?

A szíverősítő, vagy ahogy a kormányosunk hívta, „gyorsító” elfogyasztása után ismét vízre szálltunk, hogy ezúttal már a verseny helyszínére evezzünk, a hat másik egyetemi hajóval kiegészülve. A futamot ugyanis a Parlament elől lőtték el, és egészen a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemig tartott a verseny.

Miközben elindultunk lefelé a Dunán, az időjárás a klasszikus őszi evezős edzésidőbe fordult át: déli szél egy kis esővel megspékelve. Az első padon rögtön feltörtek a gyerekkori emlékek, amikor reszketve kellett az ilyen időben vízre szállni. Nehéz megfogalmazni az élményt, de teljesen más a folyón átfagyni a szemerkélő esőben és a déli szélben, mint mondjuk egy kirándulás közben. Szerencsére az időjárás kegyes volt velünk, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is ment az eső, sőt, még a nap is elő-elő bukkant, így egy gyönyörű szivárvány kíséretében lapátolhattunk a Parlament felé.

A Parlament előtt aztán hosszas szerencsétlenkedés után el is lőtték a futamot, de ennél nagyobb nosztaligalöketet semmi sem adhat a kajak-kenu szerelmeseinek. Aki valaha a közelébe ment egy ilyen versenynek, biztosan emlékszik a rajtprocedúrára, amikor a recsegő ordibátorból a bíró mély hangja folyamatosan rászól valakire:

Hatos, menj hátrébb, hatos, hova mész? Nem látod, hogy rossz helyen vagy? Négyes, gyere előrébb, hatos, ha még egyszer rád kell szólnom, kizárlakFELKÉSZÜLNI RAJT

– nincs olyan rajt, ahol ez a tragikomédia ne zajlana le, és szándékosan nincs vessző a felkészülni előtt, mert mindig a legváratlanabb pillanatokban indították el a versenyeket.

Hát, a Parlament előtt, a Duna kellős közepén ugyanez játszódott le, de csak elrajtoltatták a velünk együtt hétfős mezőnyt.

Gabriella korábban az egész csapat számára leszögezte, hogy bár nem szeret sárkányhajózni, itt most hajtás lesz, mert rosszul van attól, ha egy versenyben valaki előtte megy – tanúsíthatom, hogy egy ilyen „látványevezésen” is komoly tempót diktált a verseny közben. Volt egy dobosunk is, akinek az ütemére kellett volna eveznünk, de a kilencszeres világbajnok kajakozó viccesen jelezte, hogy inkább majd a dobos figyelje az ő tempóját. A futam után vissza is utalt erre, hogy néha talán ezért is lehetett olyan nehéz dolga az edzőinek vele.

Sajnos Gabriellának csalódnia kellett, mert az összeverődött legénységünk nem tudta tartani a tempót az egyetemi hajókkal, amelyek tagjai jónéhány edzésen túl voltak már, így a közel három kilométeres távon végül utolsóként, de a Budapesti Corvinus Egyetem egységétől nem sokkal lemaradva ért célba az All-Stars hajó a BME előtt, ahol a partról Gundel Takács Gábor helyszíni szpíkernek köszönhetően némi üdvrivalgás nekünk is kijutott. A futamot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egysége nyerte, mögötte az ezüstérmes a Szegedi Tudományegyetem, bronzérmes pedig a Károli Gáspár Református Egyetem lett.

A megfáradt társaság végül lecsorgott a Lágymányosi Öbölbe, ám közben kiderült, hogy két potyautas is volt a hajóban, akik Facebookon élőben közvetítették a versenyt. A hajó elejében természetesen azonnal az okokat kerestük a vereségre – azonnali bűnbakkeresés –, az is szóba jött, hogy legalább fürdessük meg a két potyautast, mert biztosan miattuk nem értük utol a Corvinus hajóját.

Végül mindenki kikászálódott Lágymányosi Öbölben, ahonnan aztán kisbusszal visszavitték a társaságot a BME elé. A kísérő sportprogramok közül először az urban volley hozta meg a szurkolói hangulatot, amelyet a cheerleader show már csak fokozni tudott. Népszerű volt még a résztvevők körében a spinning, a freestyle foci, a mászófal, a cross challenge és a szkander is. Az este folyamán még inkább felpezsdült a hangulat, amelyről Beton.Hofi, Manuel, és Dr Brs & Friends – KKevin, Bruno x Spacc, Király Viktor gondoskodott.

(Borítókép: Nemzeti Sportügynökség)