Véletlenül a profi golfozó névrokonát hívták meg a legrangosabb versenyre

A US Masters – amelyre áprilisban kerül sor – a négy major golftorna egyike, 1934 óta rendezik meg az augustai National Golf Club szervezésében. A többi major viadaltól eltérően ez meghívásos verseny.

Stallings elmondása szerint naponta többször is ellenőrizte a postaládáját, hogy megérkezett-e már a várva várt zöld boríték, amikor a közösségi médiában megkereste egy férfi.

Helló, Scott! Az én nevem is Scott Stallings, Georgiában lakom. Az én feleségemet is Jennifernek hívják! Ma kaptam egy küldeményt, amelyben meghívtak az április 6–9-i Mastersre, de száz százalékig biztos vagyok abban, hogy ez NEM nekem szól. Én is játszom, de messze nem olyan szinten, mint te. Nagyszerű a csomag, minden benne van, ami az induláshoz kell