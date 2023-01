Londonban temetik el Gianluca Viallit

Az olasz labdarúgás egyik legkiválóbb csatárának és leginkább kedvelt emberének haláláról az Index is beszámolt péntek délelőtt. Az 58 éves korában Londonban, rákban elhunyt Gianluca Vialli temetése a következő napokban lesz Londonban.



A Gazzetta dello Sport arról írt, hogy a család döntése értelmében a temetés szigorúan zárt körben, csak a legszűkebb családtagok részvételével lesz a következő napokban Londonban. A döntést egyébként maga Gianluca Vialli hozta meg, aki a családhoz hasonlóan mindig távol tartotta magát a reflektorfénytől.



Az olasz sportlap azonban megjegyzi: a londoni temetést követően valószínű, hogy a következő hónapokban, esetleg a bajnokság végén nyilvános ünnepséget is rendeznek a legendás sportember szülővárosában, Cremonában.



Az olasz sportlap arról is beszámol, hogy sok szurkoló kereste fel azt a londoni klinikát, ahol Vialli az utolsó napjait töltötte. A kihelyezett sálakból látszik, hogy a Juventus, a Sampdoria és a Chelsea szurkolói egyaránt szívükbe zárták Gianluca Viallit. Szintén rengeteg gyászoló kereste fel a Chelsea stadionját, ahol már nagyon sokan virágot, sálakat, üzeneteket helyeztek el.



A sportember halálát családja jelentette be. Közleményükben arról írtak, hogy ötévnyi betegség után, bátorsággal és méltósággal szembenézve a halállal ment el Gianluca. Köszönetet mondtak azoknak, akik az évek alatt szeretetükkel támogatták őt.





A Gazzetta interjút készített azzal az orvossal, akit Gianluca Vialli először keresett fel a tüneteivel – még 2017-ben. Alessandro Zerbi professzor, a milánói Humanitas hasnyálmirigy-sebészeti osztályának vezetője volt az, aki eltávolította a hasnyálmirigy-daganatot a Sampdoria, a Juve és a Chelsea korábbi bajnokának testéből. Technikailag sikeres műtét volt – mondta az orvos az olasz lapnak.

Vialli néhány nap után hazatért, kimagasló fizikai állapotának, edzettségének köszönhetően. A műtét utáni ellátást Londonban végezték, ahol élt. Sajnos ez egy különösen agresszív daganat volt, amely korán és gyorsan elterjednek a szervezetben

– mondta a professzor a lapnak.

A sportembert 2018-ban gyógyultnak nyilvánították, de a kór tavaly újra megtámadta. A visszatérő, agresszív betegség miatt december közepe óta Vialli folyamatos kórházi kezelésre szorult, ennek volt a jele, amikor bejelentette, hogy távozik az olasz válogatott mellől, és minden erejével a rák újbóli legyőzésére koncentrál. Az 5 éven át tartó harc 2023 január első hetében ért véget Gianluca Vialli számára.

(Borítókép: Egy szurkoló virágokat helyez el Gianluca Vialli fotója mellett a Stamford Bridge, a Chelsea Football Club stadionja előtt, Londonban, Nagy-Britanniában, 2023. január 6-án. Fotó: Henry Nicholls / Reuters)