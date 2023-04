Kerekes Péter, a Magyar Padelszövetség elnöke a sportág történelmi bemutatásával kezdett. 1969-ben egy mexikói illető teniszpályát akart építeni, ami a szabványméretnél jóval kisebbre sikerült, ráadásul minden oldalról betonfal vette körül a játékteret. Egy idő után aztán megunták, hogy folyamatosan megszakad a játék a falak érintése miatt, így úgy döntöttek, annak használatát is engedélyezik. Így született meg a padel, amely aztán a latin vonalnak köszönhetően eljutott Spanyolországba, azóta pedig a világon szinte mindenhol megismerkedtek vele.

A sportág a tenisz és a squash keveréke, amit párok játszanak egymás ellen egy üvegfallal és kerítéssel körbevett, 20 méter hosszú és 10 méter széles pályán. Izgalmas és társasági játék, ami nagyon gyorsan elsajátítható és élvezhető, függetlenül a tudásszinttől. A padel az egyik leggyorsabban fejlődő sport a világon, a FIP (Nemzetközi Padelszövetség) adatai szerint 90 országban 25 millióan űzik.

A magyar szövetséget 2016-ban alapítottuk meg, az első pályát pedig két évvel később, 2018-ban adtuk át. Azóta hazánkban már 36 játéktér épült, jelenleg pedig tíz újabbnál zajlanak munkálatok

– mondta Kerekes Péter.

Az Európai Unió által társfinanszírozott Padel4All nemzetközi roadshow négy országon száguld át, országonként legalább egy eseménnyel, ahol a legfőbb cél a sportág minél szélesebb körű népszerűsítése.

A roadshow első állomása sikeresen lezajlott Varsóban, a következő eseményre pedig a budapesti Etele Plázában kerül sor, ahol egy padelpályát is felállítottak. Az eseményen hírességek részvételével folyamatosan zajlanak a színes és szórakoztató programok:

CSR tevékenység keretein belül a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség tenisz szakág válogatott sportolóinak padeltornája.

Nemzetközi padelválogatottak (lengyel, német, cseh, magyar) tornája.

Hírességek összecsapása, amelyeken többek között Kabát Péter, Gianni Annoni, Nagy Ervin, vagy éppen Szabó Győző is ütőt ragad.

Utóbbi ott is volt a sajtótájékoztatón, amelyet követően az Indexnek is nyilatkozott.

„Nem áll távol tőlem a sport, az egyetemi évek alatt még kollégiumi bajnoki címet is nyertem asztaliteniszben. Iszonyatosan jó sport a padel, nem véletlenül vállaltam el a nagykövet szerepét, és próbálom én is népszerűsíteni minden felületen és platformon – csak olyan dolgok mögé állok be ugyanis, amiket szeretek.

Évekkel ezelőtt hallottam már róla, de különböző okok miatt csúszott a kipróbálása. Amikor viszont végre megtörtént, azonnal megfogott. Rendkívül élvezem, heti egy-két alkalommal ütőt ragadok, és óriási elánnal vetem bele magam az edzésekbe.

Meccshelyzetekben sajnos sokszor stresszelek, így a gyakorlásokat jobban élvezem, de egyébként tudok veszíteni, nálam a játékon és a mozgáson van a hangsúly” – mondta lapunknak az 52 éves, Jászai Mari-díjas színész.

A budapesti eseményen a jótékonykodás is fontos szerepet kap: a Sharity alkalmazás segítségével – amely ráadásul magyar innováció – digitálisan lehet majd támogatni a Wonderflora & CMT Alapítványt, amely egy ritka genetikai betegségben szenvedő gyerekeken próbál segíteni.

„Az applikáció igyekszik hatékonyabbá tenni és megváltoztatni az adományozási kultúrát, ráadásul teljesen, az utolsó fillérig átlátható és nyomon követhető a pénzmozgás” – mondta Bársony Farkas ügyvezető, aki azt is elárulta, hogy a hatnapos esemény sztárvendégeivel aláíratott padelütőre is lehet majd licitálni, amelynek teljes bevételével az alapítványt támogatják majd.