A magyar egység a fináléban a cseh trióval lőtt az aranyéremért. A döntőben Pénié volt a fekvő, Hammerlé a térdelő, Pekleré pedig az álló testhelyzetű lövészet, s mindannyian kiemelkedően teljesítettek és végül 17–9-es győzelmet arattak.

Az Európa Játékokon ez volt a magyar sportlövők negyedik aranyérme, s Pekler Zalán ezek mindegyikéből kivette a részét.

A mostani trió már a légpuska csapatversenyben is a legjobb volt, míg Pekler Mészáros Eszterrel a légpuska vegyes csapat számot és az egyéni 50 méteres összetettet is megnyerte. Ez utóbbival ráadásul olimpiai kvótát is szerzett.