Rekordidővel, 5 óra 5 perc, 4 másodperccel nyerte az 55. Kékszalagot az MLS Raiffeisen 5050 Fifty-Fifty, ezzel megvédte címét a Balaton legnagyobb vitorlásversenyén. Egy évvel ezelőtt több mint 7 óra kellett Józsa Mártonéknak a győzelemhez, ennek fényében még inkább elképesztő a mostani teljesítmény. Az RSM futott be másodikként, míg a tavalyi évhez hasonlóan a bronzérmet ezúttal is a Prospex-Delta csapata szerezte meg.

Balatonfüred az északi part egyik legnépszerűbb városa, csütörtökön délelőtt viszont a megszokottnál is többen voltak a Tagore-sétány környékén. Ez pedig csakis egyet jelenthetett: az immáron 55. alkalommal megrendezett legnagyobb európai tókerülő verseny, a Kékszalag rajtját.

Amelynek eredeti időpontját, a reggel 9 órát az időjárás-előrejelzés miatt már szerdán veszély fenyegette, végül a szervezők úgy döntöttek, hogy 2 órával elcsúsztatják a rajtot. Hajnalban valóban nagy eső és szél vonult át a térségen, mire azonban felsorakoztak a hajók a képzeletbeli rajtvonal mögé, ragyogó napsütés várta az indulókat és a kikötőből szurkoló közel ezerfős tömeget.

Azt viszont már a médiahajó fedélzetén is éreztük, hogy a végső győzelemre is esélyes legtöbb katamarán által várt közepes vagy gyenge szél helyett jóval nagyobb lesz a légmozgás. Ez pedig két dolgot vetített előre: egyrészt a címvédő, MLS Raiffeisen 5050 Fifty-Fifty esélyei megnőttek, nagy szélben ugyanis az ő hajójuk a leggyorsabb. Másrészt pedig arra is jó esély mutatkozott, hogy tovább faragnak a tavaly felállított, 7 óra 13 perc 21 másodperces abszolút Kékszalag-rekordból.

A versenyre összesen 2532 vitorlázó adta le a nevezését. Ők 515 hajóval – köztük 8 külföldivel – vágtak neki a több mint 150 kilométeres távnak, amelynek ezúttal is Balatonfüred–Balatonkenese–Keszthely–Balatonfüred volt az útvonala.

A TÁVOT 48 ÓRA ALATT, VAGYIS LEGKÉSŐBB SZOMBAT DÉLELŐTTIG KELL TELJESÍTENIÜK A VERSENYZŐKNEK.

A rendezvényt színes parti programokkal tették különlegesebbé, amelyekből kiemelkedik az egy hónapon át nyitva tartó vitorlázástörténeti fotókiállítás. Továbbá a július 6-i rajtnapon például megrendezik a Kékszalag Brunchot, a Kékszalag Lunchot – bográcsból és foodtruckkínálatból –, túrát vezetnek a Száka-völgyben, játékos erdei természetismereti foglalkozást, élményfestést tartanak a gyerekeknek, majd a „Fújjuk be a célba” elnevezésű műsor alatt az Óbudai Danubia Zenekar Fúvós Kvintettjének klasszikus zenét népszerűsítő vidám koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők.

Pontban 11 órakor aztán elrajtolt a mezőny – percről percre közvetítésünket itt találja –, a katamaránok pedig gyakorlatilag faképnél hagyták a mezőnyt az átlagosnál erősebb szélmozgás kíséretében. A várakozásoknak megfelelően a Fifty-Fifty rögtön az élre tört, a balatonkenesei, első bóját pedig egészen elképesztő, 37 perc alatt teljesítette. Józsa Márton kormányos csapatát a Fehérszalagot megnyerő RSM, valamint a Prospex-Delta követte, tisztes távolságból.

A mezőnyben is zajlott az élet, szép sorban érkeztek a mérőponthoz a hajók, amelyek közül viszont az egyik feladta a versenyt:

a Király Zsolt vezette Raffica ugyanis felborult, a kormányos azonban a közösségi médiában nyugtatta meg az értük aggódókat, hogy senki nem sérült meg.

Közben a Fifty-Fifty egészen elképesztő tempót diktált, szűk egy órát követően már Siófoknál járt. Ábrahámhegyhez érve pedig nagyjából egy kilométer volt az előnye a második RSM előtt, amely kb 5-600 méterrel vezetett a harmadik Prospex-Delta előtt.

Délután fél 2 előtt pár perccel már 460 hajó, a teljes mezőny 89 százaléka abszolválta a balatonkenesei fordulót, az élmezőnyben pedig Dr. Kaiser Kristóf és csapata csökkentette a hátrányát az RSM-mel szemben. Őket viszont jócskán lemaradva, 5 kilométeres látótávolságban a Team Kaáli és az AUDAX Django követte.

A Fifty-Fifty azonban mintha más ligában versenyzett volna, alig több mint 3 óra kellett a címvédőnek ahhoz, hogy Keszthelyhez érjen és megkezdje a visszautat a Balatonfüredi kikötőbe. Csak szemléltetésképpen:

egy évvel ezelőtt ehhez 5 óra 6 perc kellett, bődületes rekord volt tehát kilátásban.

Változatlan szélviszonyok között az RSM fordult másodikként a Keszthelyi-öbölben, a képzeletbeli dobogó 3. fokát pedig továbbra is a tavalyi versenyen ugyancsak 3. helyen végző Prospex-Delta bitorolta. Ám a Team Kaáli folyamatosan csökkentette hátrányát, nem adta fel érmes reményeit. Nagyjából a rajt után 4 órával az utolsó hajó is megkerülte az első, balatonkenesei bóját, délután három órakor pedig a mezőny nagy része már Siófokot is elérte.

Rakovich Dávid egy médiamotorosból jelentett a Kékszalag honlapjának: elmondása szerint ekkor nagyon szép, egyenletes, 8-9 csomós északi szél fújt a nyugati medence közepén. Eközben az éllovas Fifty-Fifty elérte a Badacsony–Fonyód vonalat, immáron visszafelé. Kerekes Kázmér, a Kékszalag rendezője elképedve figyelte a suhanást, az online élő közvetítésben pedig úgy kalkulált a műsorvezetővel egyetemben, hogy nagyjából 16:00 körül, vagyis akár kevesebb, mint 5 óra (!) alatt érhetnek be Józsa Mártonék.

Nos, valóban ez jelentette a legnagyobb izgalmat ezen a Kékszalagon, 15:35 körül ugyanis a balatonfüredi mólóról már kivehető volt a távolban a Fifty-Fifty dupla árbóca, a hajó így gyakorlatilag tönkreverte az idei mezőnyt. Végül bődületes új csúccsal, picivel több mint 5 órával, 5 óra, 5 perc 4 másodperccel adta át a tavalyi csúcsát a múltnak.

A Balatonfüredi kikötőben ünneplő tömeg előtt a katamarán kormányosa, Józsa Márton elmondta, számukra tökéletes körülmények alakultak ki, ennek volt leginkább köszönhető, hogy ilyen magabiztosan megnyerték a viadalt. Az idő sem lepte meg, sőt, azt is elárulta, hogy szerinte még egy fél órát tudnának faragni, ám ezen a mostani technikával aligha lehetne javítani.

Beletettünk mindent a mai napba. Tihany után még szorítottuk az éllovast, de sajnos eldurrant két csigánk a verseny alatt, ebben most ennyi volt. Ebben a szélben egyértelműen a Fifty-Fiftynek volt legnagyobb esélye, de örülök a második helynek is

– értékelt Vándor Róbert, a második helyen végző RSM kormányosa. Az 55. Kékszalag legfontosabb eseményei, percről percre közvetítésünkkel alább újra felidézhetőek.

(Borítókép: Goszleth Marcell és Józsa Márton. Fotó: Szollár Zsófi / Index)