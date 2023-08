Egy hónapja ül előzetesben egy olimpiai ezüstérmes magyar sportoló

Egy hónapja ül előzetes letartóztatásban egy korábbi olimpiai ezüstérmes magyar sportoló – írja az ugytudjuk.hu. A lap információi szerint a férfit kábítószer-terjesztéssel és -birtoklással gyanúsítják. Az oldal megkereste a Magyar Olimpiai Bizottságot is, mely nem tagadta ezt az értesülést. Emellett arról is kérdezte a MOB-ot, hogy az ügy hogyan érinti az olimpiai életjáradék kifizetését. A MOB válaszában a Honvédelmi Minisztériumot jelölte meg, mint az olimpiai életjáradékok odaítélésért és kifizetéséért felelős minisztérium. A HM-et is megkereste a lap, ám onnan három hete nem kapott választ.

Az oldaltól felvették a kapcsolatot az érintett korábbi menedzserével, aki arról számolt be, hogy a sportolónak néhány éve volt egy sikertelen visszatérése , így felhagyott a versenyzéssel, közel egy éve pedig ő nem tud róla semmit.