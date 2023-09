Nem engedték a szurkolónak, hogy bevigye a stadionba terápiás háziállatát, egy aligátort

Joie Henney és Wally, az aligátor a Pittsburgh Pirates elleni hazai mérkőzés napján próbáltak meg bejutni a Philadelphia Phillies stadionjába, a Citizens Bank Parkjba.

Henney a CNN Sportnak elmondta, hogy Wally-val meghívást kaptak, hogy találkozzanak a Phillies játékosaival a szerdai, Pirates elleni mérkőzés előtt, de mivel későn érkeztek meg a stadionba és a játékosok már kint melegítettek, így nem volt lehtőségük találkozni velük.

Wally már más mérkőzéseken is járt kint, így ezúttal is vettem neki jegyet, nem tudtam, hogy ezúttal nem fogják beengedni. Mint utóbb kiderült, csak szolgálati állatokat engednek be a stadionba, mint például a kutyák, vagy a lovak, terápiás állatokat nem