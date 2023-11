Szöllősi György: A magyar labdarúgás feltámadása Felcsúton kezdődött

Korábban diplomataútlevél-botrányba keveredett a Nemzeti Sport főszerkesztője, de most a Puskás Akadémia növendékei előtt beszélt. Szerinte a magyar labdarúgás tetszhalott állapotból állt talpra, és ebben nagy szerepe volt a Felcsútnak.

Mint ismert, az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége szeptember 13-án megtagadta a belépésre jogosító vízum kiadását Szöllősi Györgytől, a Nemzeti Sport főszerkesztőjétől, aki diplomata-útlevéllel szándékozott belépni az országba.

Szöllősi Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a chicagói magyar közösség meghívására vett volna részt az észak-amerikai magyarok hagyományos futballtornáján, az Árpád-kupán, amelyet a 25. jubileumi alkalomból a Chicagói Magyar Kultúrtanács felkérésére nyitott volna meg.

Nemrég a Puskás Akadémia is megtartotta hagyományos öregdiák-találkozóját, amelyre ezúttal is „szép számban érkeztek volt növendékeik”. Emellett beszédet mondott többek között Szöllősi György is.

Ami itt, Felcsúton elkezdődött a kétezres években, abból lett mindaz, ami most már a honfitársaink százezreinek, sőt millióinak szerez nagy élményeket itthon és világszerte

– fogalmazott Szöllősi György, aki reményét fejezte ki, hogy ez az út még folytatódni fog, és a magyar akadémiákról olyan játékosok fognak kijönni, akik tovább öregbítik a magyar futball hírnevét a világban.

Szöllősi György beszédében kiemelte: a magyar labdarúgás tetszhalott állapotból állt talpra, s ezt a feltámadást az indította el, hogy létrejött egy klub Magyarországon, amely komolyan vette, hogy Puskás Ferenc örökébe akar lépni, és ennek minden volt és jelenlegi akadémista részese, függetlenül attól, hogy az intézmény kapuin kilépve mit ért el a futballpályán.