Meghalt a király, éljen a király – az öttusa idén hattusát jelent

2023 decemberében tisztújító ülést tartott a Magyar Öttusa Szövetség, melynek élére az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok Balogh Gábort választották meg. Az új vezető a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, milyen kihívások állnak a sportág előtt, milyen közép- és hosszú távú terveket szeretnének megvalósítani, továbbá megszólalt két elnökségi tag, valamint három olimpiai kvótáért küzdő sportoló: Böhm Csaba, Gáll András és Tamás József.

Balogh Gábor először a nyári párizsi olimpiáig tartó időszakról beszélt, majd az azt követő hónapok terveiről.

Az idei olimpián több új sportág is helyet kapott, gyakorlatilag ilyen az öttusa is, ugyanis egy teljesen új dolgot kell létrehoznunk. Az előttünk álló egyik legfontosabb feladat, hogy olyan nyugalmat és bizalmat kapjanak a versenyzők, hogy még véletlenül se bizonytalanodjanak el, és csak az olimpiai eredményességre fókuszáljanak. Továbbá figyelni fogunk arra is, hogy megfelelő etikus környezetben bonyolítsuk le minden versenyünket, illetve a kommunikációra is nagy hangsúlyt fektessünk

– mondta a 47 éves szakember, kétszeres egyéni világbajnok, a sydney-i olimpia ezüstérmese.

A szövetség bevállalt három eseményt az évben: február közepén startol a fedett pályás nyílt bajnokság, továbbá áprilisban a világkupa, és a júliusban az Európa-bajnokság is Magyarországon lesz. Utóbbi azért is kiemelkedően fontos, mert búcsút int az öttusa a lovaglásnak, illetve köszönti az akadályfutást.

A hosszú távú tervekkel kapcsolatban Balogh kiemelte, hogy egy sportágfejlesztési koncepciót fognak a kormány elé terjeszteni, amely infrastrukturális, kommunikációs, informatikai, vagyis egy komplex minőségirányítási rendszert jelent a klubokkal szoros összeköttetésben, ahol az egyik legfőbb szempont az eredményesség és a klubok támogatása lesz. Ez többek között pénzügyi felkészülést, felfrissített edzői képzések beiktatását is jelenti.

A szövetség főtitkáraként tevékenykedő olimpiai bajnok öttusázó, Mizsér Attila elmondta, hogy korábban már ráeszmélt arra, világszerte viszonylag gyenge a kapcsolat az üzlet és a sportág között, és egyre nyilvánvalóbbá vált számára, hogy csak akkor lehet ismertebbé válni és népszerűségre szert tenni, „ha képes vagy odavinni a sportot az emberekhez”. A szövetségnél elkezdtek járni ezen az úton, méghozzá kitelepüléssel, illetve életpályamodell felállításával, ami azt jelenti, hogy nemcsak a sportágon belül, hanem a céges világban is kipróbálhatják majd magukat a sportolók az évi hat-nyolc hetes holtidőszakban.

Hanzély Ákos sportigazgató elmondta: a lányoknál nyolc, fiúknál tíz sportoló fordult rá az ötkarikás kvalifikációs játékokra. Ami egyrészt örömteli, másrészt viszont nagyon nehéz olyan versenyszisztémát kidolgozni, ami objektív képet mutat, ugyanis például egy világkupán csupán maximum négy magyar versenyző indulhat el. Emiatt új rendszert találtak ki, amivel év elején hat főre csökken a további válogatóversenyeken résztvevők létszáma, akik megküzdenek egymással az olimpiai részvételért, hiszen mindkét nemből csak ketten-ketten képviselhetik az országot Párizsban.

„Meghalt a király, élen a király” – fogalmazott Hanzély Ákos azzal kapcsoltban, mit gondol a lovaglás elvesztéséről és az akadályfutás (OCR, obstacle course race) bevezetéséről.

Az első válogató már múlt héten Kairóban lezajlott, ahol a négy indulóból ketten kiestek, így Gáll András és Tamás József folytatják a versenyzést, illetve Regős Gergely csatlakozik még hozzájuk. Közülük egy jut be az öt kiemelt, tehát Böhm Csaba, Demeter Bence, Szép Balázs, Koleszár Mihály és Bereczki Richárd mellé hatodikként a fedett pályás bajnokság után. A hölgyeknél pedig a négy kiemelthez, Gulyás Michelle-hez, Guzi Blankához, Barta Lucához és Bauer Blankához csatlakozik még két fő.

Nálunk az öttusa idén hattusát jelent, hiszen a felnőttek az olimpiáig lovaglásban versenyeznek, junior korosztálytól lefelé viszont már akadályfutás szerepel a programban

– emelte ki a világ- és Európa-bajnok öttusázó.

Tehát Gáll András és Tamás József egymással is meg fog küzdeni, amiről mindketten úgy nyilatkoztak, hogy „győzzön a jobbik”. Velük ellentétben a 23 éves Böhm Csaba tavaly a krakkói Európa-játékokon elért harmadik helyével már olimpiai kvótát szerzett, és kiemeltként nem kell előválogatón részt vennie, viszont még nem biztos, hogy ott is lesz Párizsban. Ez a kérdés a szövetségnek is nagy fejtörést okozott, hogy kiemeltként automatikusan szerepeljen-e az olimpián, vagy végigmenjen a válogatón. Végül a sajtótájékoztatóról hiányzó szövetségi kapitány, Martinek János döntése alapján kiemeltként szerepel, viszont további megméretések várnak rá az ötkarikás részvételhez. Hiszen benne van a pakliban, hogy kettőnél több magyar öttusázó szerez olimpiai kvótát, ellenben az ország legfeljebb két versenyzőt indíthat nemenként Párizsban.

Bár már ott tartanánk, hogy a bőség zavarával küzd a kapitány!