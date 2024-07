Rácz Jenő jövőre csatlakozik a Balaton legnagyobb idei dobásához

A kikötői beruházást az erre a projektre alapított Ypsilon Yacht Club Kft. valósította meg, teljes egészében önerőből. Az építkezés 2022-ben indult, a kivitelezésénél pedig alkalmazkodtak a balatoni élővilághoz. A klub a nevét az Y alakú különleges belső öbölrészről kapta.

„Több nagyszerű dolog; a természet, a hajózás, a balatoni életérzés, a kiemelkedő szolgáltatások, valamint a minőségi vendéglátás találkozik mostantól Alsóörsön. A hatalmas, tágas területek, az egész tóra kiterjedő horizont és a több hektáros park növényzetének sokszínűsége igazán egyedi hangulatot kölcsönöz a klubnak. Ez az első olyan kikötő Magyarországon, ahol a változatos kényelmi funkciók mellett a hajózáshoz köthető szolgáltatások is egy helyen, magas színvonalon érhetők el” – mondta Janák Enikő az Ypsilon Yacht Club részéről.

Az ingatlan területén medencék, tenisz- és röplabdapálya, grillsarok, játszótér várja a bérlők és a túravitorlázók baráti társaságait, továbbá a Balatonon szinte egyedülálló módon minden bérlő részére biztosítják a parkolási lehetőséget is.

A kikötő a hagyományos balatoni vitorlásokon túl a 40 lábnál nagyobb hajóknak és katamaránoknak is képes helyet adni, ahogy 65 elektromos hajó befogadására is alkalmas, ritka gyors áramvételezési lehetőséget kínálva. A kikötőhelyeket egyéni elszámolásos okosrendszerekkel szerelték fel, de a klub autós parkolójában is építettek ki elektromos töltőket. Különlegesség az is, hogy a bérlők egymás között, charterszolgáltatók nélküli körülmények között, csendes miliőben tölthetik el a szabadidejüket. A parti szolgáltatások mellett a komplexumon belül egy minden igényt kielégítő hajószerviz is üzemel, melynek központi eleme a 16 tonna teherbírású telepített daru.

További kuriózum, hogy a kikötő területén a csúcsgasztronómiában piacvezető étteremcsoport pop-up büféje szolgálja ki a már leszerződött hajós partnereket és a kívülről érkező látogatókat is, kifejezetten a Balaton partjára megálmodott elképzelésekkel. A következő szezontól pedig még tovább bővül a kikötő gasztronómiai kínálata, ugyanis onnantól már Rácz Jenő és csapata az Y by RJ étteremben várja majd a vendégeket.

„A körpanorámás Y By Rácz Jenő éttermünkben ugyanúgy megtalálhatóak lesznek a házias, magyaros fogások, mint a kiváló minőségű steakek, vagy az olaszos tésztáktól a könnyű salátákig szinte minden közkedvelt étel. A célunk, hogy a környék lakóinak is megfizethető, népszerű termékeket adjunk” – mondta el a sztárséf a helyszínen.

A Michelin-csillagos sztárséf nevével fémjelzett egységeket a fine dining éttermeiről ismert, Gerendai Károlyhoz tartozó cégcsoport üzemelteti. Gerendai Károly arról mesélt, hogy nem egyszerűen egy új étteremnyitásban gondolkodnak, hanem egy komplett gasztronómiai koncepció megvalósításában.

„Egy újabb Michelin-csillag esélyes fine dining egység helyett egy lazább, szélesebb közönséget célzó komplexumot álmodtunk meg, amelybe a bárzongoristás koktélbár éppúgy belefér, mint a szendvicseket és süteményeket árusító kávézó és gourmet bolt, de az sem hozhat zavarba minket, ha valaki a medence partjára vagy a hajójára szeretne kérni valamit. A minőségi környezet azért fontos, mert meghatározza azt is, hogy nekünk milyen színvonalú szolgáltatást kell nyújtanunk. A partnerségnek pedig azért is örülök, mert nagyra becsülöm, hogy tisztán piaci alapon jött létre ez a beruházás és ennyire környezettudatosan gondolkodva tudtak beleilleszkedni a törékeny balatoni ökológiai környezetbe.”

A kikötő építése során a környező védett nádashoz nem nyúltak, nem terjeszkedtek közvetlenül a part mentén a természet megőrzése érdekében. A vízmozgás-előrejelzést hazai egyetemi kutatócsoportokkal együttműködve figyelték, hogy a helyi ökoszisztéma ne sérüljön sem az építkezés, sem az üzemeltetés során. Az épületek energiaellátásáról napelemrendszer gondoskodik, a fűtést talajszondás hőszivattyúkkal valósítják meg, az épületek zöldteteje pedig zavartalanul illeszkedik az északi part panorámájába. A kikötőhöz tartozik szervizépület is, ez egyedülálló módon természetvédelmi okokból a partszakasztól távolabbi részen található. Sem innen, sem a parkolóból nem engedik vissza a vizet közvetlenül a tóba, az csak tisztítás után kerül a Balatonba, ez egyedülálló megoldás.

„Alsóörs nagy hagyományokkal rendelkezik a hajózás és vitorlázás terén. Ehhez méltó módon járul hozzá a várva várt világszínvonalú kikötő, amely településünk büszkesége lett, hozzájárulva fejlődésünkhöz jelentős gazdasági, turisztikai előnyeivel” – mondta Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere.

A további lehetséges fejlesztéseket, csakúgy, mint az étterem esetleges egész éves üzemeltetését, az igényekhez alakítják majd.

(Ajánlókép: Ypsilon Yacht Club)