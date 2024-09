Egyéni rekorddal született magyar siker a férfiaknál a budapesti félmaratonon

A 39. Wizz Air Budapest Félmaraton 13 500 nevezővel, köztük több mint 3 ezer külföldi futóval rendeztek még idén. A férfiak mezőnyében Szemerei Levente, élete legjobb eredményével, megszerezte az első helyet, így egyben a magyar bajnoki címet is. A nőknél Szabó Nóra aratott győzelmet.

A szeptemberi forróság ellenére közel 7000 futó vállalkozott a 21,1 kilométeres táv teljesítésére, köztük Magyarország legjobb hosszútávfutói és több híresség, mint Kovács István olimpiai bajnok ökölvívó, Gelencsér Tímea műsorvezető és Széphalmi Juliska táncművész.

A nemzetközi érdeklődés sem maradt el, 95 ország több mint 3200 külföldi futója nevezett. A brit futók voltak a legnagyobb létszámban jelen, 315 fővel, de sok francia (239), német (215), spanyol (118) és norvég (101) futó is érkezett. A környező országokból is nagy számban vettek részt: Szlovákiából több mint 300-an, a lengyel és a cseh futók pedig szintén szép számmal indultak (265 és 189 fő).

A félmaratonon résztvevők harmada külföldi volt, Japánból például 38 futó nevezett, köztük Japán magyarországi nagykövete, Ono Hikariko is. Szlovénia is képviseltette magát, Marjan Cencen nagykövet is sikeresen teljesítette a távot.

Az eseményen felvonultatott néhány kifejezetten egyedi résztvevőt is, például egy ikerpár, akik a hőség ellenére öltönyben és nyakkendőben futottak, valamint egy sportos apuka, aki babakocsit tolva iker gyermekeivel teljesítette a versenyt. A legidősebb futó a 80 éves Kis Ferenc volt, aki a mezőny jelentős részét maga mögé utasította.

A szervezők a hőség miatt összesen 18 ezer liter vizet és 3000 liter izotóniás italt biztosítottak a futók rendelkezésére.

Budapest ma már nemcsak Magyarország, hanem bátran mondhatjuk, hogy a futás nemzetközi fővárosa is. A sport és a futás népszerűsége megdöbbentő, amit az is mutat, hogy egy ilyen forró nyár után is több mint tízezren voltak képesek felkészülni és ebben a melegben lefutni a versenyt

– mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda vezetője.

Szemerei Levente 1 óra 3 perc 25 másodperces idővel győzött a 21,1 kilométeres versenyen, amely egyben az idei félmaratoni magyar bajnokság is volt. A nőknél Szabó Nóra diadalmaskodott, 1 óra 12 perc 8 másodperces eredménnyel.

A félmaraton mellett sokan indultak a rövidebb távokon is, például a 2,3 kilométeres Wizz Air Lágymányos-körön, valamint a Szimpatika 10 kilométeres versenyen, ahol több híresség, például Sarka Kata is sikeresen célba ért.

Félmaratoni magyar bajnokság eredményei:

Férfiak:

1. Szemerei Levente 1:03:24 óra

2. Lomb Ádám 1:05:47

3. Szögi István Dániel 1:06:47

Nők:

1. Szabó Nóra 1:12:08 óra

2. Kovács-Garami Katalin 1:18:36

3. Tomaschof Kata 1:20:35

(Ajánlókép: Kerékgyártó Péter/Budapest Sportiroda)