Ismét Magyarországon az olimpiai bajnok Liu fivérek

A hagyományokhoz hűen idén is a Főnix Arénában rendezték a Debreceni Egyetem tanévnyitóját, amelyen ezúttal is többeknek adták át a diplomájukat. Az eseményen Liu Shaolin Sándor, olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok, világkupagyőztes rövidpályás gyorskorcsolyázó, valamint testvére, Liu Shaoang, kétszeres olimpiai-, világ- és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó vehette át diplomáját a debreceni Főnix Arénában.

A hírről beszámolt haon.hu oldalnak Liu Shaolin Sándor úgy fogalmazott: nem volt egyszerű az élsportot összekötni a tanulással, de nem egyedi példa az övék, hiszen versenytársai kivétel nélkül egyetemre járnak.

Liu Shaolin Sándor – aki 2022 óta testvérével egyetemben már kínai színekben versenyez – a jövőről is szót ejtett, elmondta: hatórás időeltolódásban élnek, de így is sikerült egyeztetnünk a sportolást a tanulással, amikor pedig Debrecenben vannak, különórákon vesznek részt, de bejárnak az egyetemre is.

„Úgy érzem, hogy egy cég esetében a marketing a leggyorsabban fejlődő ágazat, ezt tartottam a legizgalmasabbnak. A jövőben még néhány évet tanulni fogok a Debreceni Egyetemen, ennek nagyon örülök, és remélem, a jövőben fogjuk tudni alkalmazni a sport utáni években is.”

Liu Shaoang a jövőt illetően úgy fogalmazott, hogy edző biztosan nem lesz belőle.

„Ha az ember kezében van egy diploma, az mindig jó jel, hiszen a sportolók pályafutása is véges. Edző biztosan nem leszek, de sok más érdekel ezenkívül, az sem zárnám ki, hogy a sportban fogok dolgozni.”

A két klasszis végezetül elárulta: Kínában minden társuk felsőoktatási tanulmányokat végez, így ők sem voltak kivételek ezalól.

