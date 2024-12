Elsodorta a lavina, meghalt a 26 éves svájci olimpikon

Hétfő délután tragikus módon életét vesztette Sophie Hediger, miután Arosa területén elsodorta egy lavina. A svájci síszövetség kedden jelentette be a snowboardos halálhírét. Walter Reusser, a Swiss-Ski sportigazgatója közleményben fejezte ki részvétét Hediger hozzátartozóinak, hozzátéve: a Swiss-Ski család számára a sportoló tragikus halála sötét árnyékot vetett a karácsonyi ünnepekre.

A Blick úgy tudja, Hediger valószínűleg egy másik személy társaságában siklott le egy lezárt pályán, azonban ott lavina alá került. A mentőszolgálat körülbelül két óra múlva találta meg, ám az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel.

Sophie Hediger a 2022-es pekingi téli olimpián több versenyszámban is indult, többek között női snowboard crossban, a 2023–2024-es szezonban pedig kétszer is dobogón végzett a világkupa-versenyeken – írja a TMZ. A sportoló december 14-én töltötte be a 26 életévét.