Újabb helyszín jelentkezhet be a 2036-os olimpia megrendezésére

Oh Sze Hun főpolgármester szerint történelmi mérföldkő lenne az ország életében egy újabb olimpia. Kiemelte, hogy Szöul már megerősítette az esetleges rendezés gazdasági megvalósíthatóságát a Dél-Koreai Sporttudományi Intézet által készített tanulmány alapján.

A szöuli javaslat egyik sarokpontja a „szerény költségvetés” – olvasható az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz internetes oldalon. A sporttudományi intézet felmérése szerint a dél-koreai főváros 5 milliárd von (közel 1,35 milliárd forint) költségvetéssel számol, ez jóval alacsonyabb, mint az idei párizsi büdzsé, amely ennek a két és félszerese volt. Az előrejelzés azt mutatja, hogy a játékok 4,47 milliárd von (1,2 milliárd forint) gazdasági haszonnal járnának.

Az országból nem csak a főváros érdeklődik az esemény iránt, hanem a dél-nyugati részen fekvő Észak-Csolla tartomány Csondzsu központtal is. A Dél-Koreai Olimpiai Bizottság várhatóan februárban dönti el, melyik kandidálást támogatja.

Az idei párizsi ötkarikás játékok után 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig az ausztráliai Brisbane lesz a vendéglátó. A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között dönt a NOB.

A tizenkét év múlva esedékes rendezés iránt többen is érdeklődnek. A Koreai Köztársaság mellett kinyilvánította szándékát többek között a Dél-afrikai Köztársaság, Chile, az indiai Ahmedabad, továbbá Varsó, Isztambul, Doha, két spanyol város, Barcelona és Madrid is, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. A lehetséges pályázók sorában ott van Budapest is.

(Index/MTI)

(Ajánlókép: Chung Sung-Jun, Getty Images)