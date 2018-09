Álvarez legyőzte a verhetetlent, ő a középsúlyú világbajnok

Egy évvel a sok vitát kiváltó, döntetlennel zárult címmeccs után újra összecsapott a középsúlyú vb-címért a kazah Gennagyij Golovkin és a mexikói Saúl Canelo Álvarez a WBA és a WBC vb-öveiért.

A Las Vegas-i mérkőzés előtt az addig veretlen kazahot tartották esélyesebbnek, de Álvarez meglepően nagy erőt mutatott, és simán belement az adok-kapokba a félelmetes ütőerejű kazahhal.

A vitatott pontozás most is visszatért, bár most nem váltott ki annyira heves vitát, ezúttal ugyanis tényleg rettentő szoros és nagyon gyors menetekből állt a mérkőzés. A három pontozóbíróból egy 114-114-re hozta ki a meccset, kettőnél 115-113-ra nyert Álvarez – az eredmény kihirdetése után Golovkin dühösen hagyta el a ringet, nem is nyilatkozott senkinek.

Ez a CompuBox számítása alapján érthető is, hiszen 234-202 arányban több ütést vitt be, Álvarez a testre mért ütésekben (46-8) és az igazán erős ütéseknél (143-116) volt előnyben. Golovkin ugyanakkor cséphadaró módjára ütött, 257-tel több ütést indított, ami azt mutatja, hogy Álvarez sokkal pontosabb volt.

Ha az emberek egy harmadik meccsre vágynak, akkor azt is bevállaljuk. De egyelőre szeretném kiélvezni a győzelmet a családommal és a stábommal. Ha később akarnak egy újabb mérkőzést, akkor állok elébe

– mondta Álvarez a meccs után.

A mexikói 50 győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel áll a szombati győzelme után, Golovkin 38 győzelme és egy döntetlenje után elszenvedte profi karrierje első vereségét.