A gatya is lerepült az év bokszmeccse előtt

Balhé nélkül, de extra mérlegeléssel ment le a mexikói Saul Canelo Álvarez és az orosz Szergej Kovaljov találkozója, egyben hivatalos mérlegelése Las Vegasban a magyar idő szerint vasárnap hajnali címmeccs előtt, amin a WBO (Bokszvilágszervezet) öve a tét.

A sokak által az év egyik legjobb meccsének is titulált mérkőzés előtt Álvarez nem meglepő módon hozta a 79,4 kilós (175 fontos) súlyt a mérlegelésen, hiszen 29 éves, 52-1-2-es mérleggel álló bokszoló két súlycsoporttal a szokott szintje fölött bokszoll. A 36 éves Kovaljov viszont csak harmadik próbálkozásra hozta a 175 fontos súlyt, az első mérlegelés után még az alsónadrágjától is megszabadult, de így sem lett meg a kívánt súly, úgyhogy egy órát kapott, hogy beférjen a 175 font alá, ami végül sikerült is – igaz, Álvarez jelezte, pár dekán nem akad ki, és bármit is mérlegel majd utána az orosz, kiáll ellene.

Hogy mekkora fogyasztás megy ilyenkor, jól jelzi, hogy a helyi idő szerint péntek esti mérlegelés után szombaton újra lesz egy félhivatalos mérlegelés, ahol már a 185 fontot, vagyis jó 5 kilóval nagyobb súlyt nem léphetik át a meccs napján a bokszolók.

Mi a tét?

A két bokszoló a 34-3-1-es mérleggel álló Kovaljov WBO-övéért bokszol, bár Álvareznek egy ideje személyes harca, hogy bizonyítsa, jelenleg ő a boksz legnagyobb sztárja, és hát a DAZN sportközvetítő céggel között 365 millió dolláros, 11 meccsre szóló szerződése is rosszul festhet, ha kikap a már öregedő, de még mindig pusztító erejű ütésekre képes orosztól.

A 35 kiütésnél járó Álvarez utoljára májusban bokszolt, akkor egyhangú pontozással verte Daniel Jacobsot, ezen megtartotta a WBA, a WBC a The Ring középsúlyú öveit és megszerezte az IBF középsúlyú övét, a mostani meccsen viszont ezeket nem kockáztatja, hiszen félnehézsúlyban lép kötelek közé.

Kovaljov idén már a harmadik meccsére készül, legutóbb augusztusban bokszolt, akkor technikai KO-val nyret Anthony Yarde ellen a 11. menetben.

A mérkőzést magyar idő szerint (nagyjából) hajnali 4-től lehet követni a Sport 2-n.