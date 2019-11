Pusztító kiütéssel verte Álvarez az orosz Rombolót

Tíz meneten át taktikus, kemény csatát vívott egymással a mexikói Saúl Canelo Álvarez és az orosz Szergej Kovaljov, aztán a 11. menetben Álvarez egy tisztán bevitt, pusztító erejű jobbossal kiütötte ellenfelét, és ezzel már négy különböző súlycsoportban van világbajnoki öve.

A normál esetben középsúlyban bokszoló Álvarez majdnem 7 kilót pakolt magára, hogy félnehézsúlyban kiállhasson a 36 éves orosz, a Romboló becenévre hallgató Kovaljov ellen, azzal a céllal, hogy igazolja, jelenleg ő a boksz legnagyobb sztárja – ha valaki esetleg kételkedett eddig ebben, a meccs végére kellő bizonyítékot kapott a mexikóitól.

Még úgy is, hogy azért nem volt annyira sima a meccs, mint azt Álvarez szerette volna egy, a csúcson már túllevő 36 éves bokszoló ellen. A kiütésig teljesen kiegyenlített volt a meccs, Álvarez ezért is kapcsolt rá a 11. menetben, érezte, hogy ha a végigmegy a meccs, az egyáltalán nem garancia a győzelemre. Kovaljov ügyesen taktikázott, az egész meccs alatt sok kisebb ütéssel foglalta le Álvarezt, több menetet is ezzel nyerhetett volna a bíróknál, ám a legvégén az orosz csúnyán beleszaladt egy ütésbe, ami a vesztét okozta.

Győzelmével Álvarez nagyon szűk elitbe került – mindössze a negyedik olyan bokszoló lett, aki nagyváltósúlyban is szerzett övet, aztán félnehézsúlyban nyerni tudott címmeccset. Ez azért annyira különleges, mert a két súlycsoport legalább 10 kilós sávot fed le. Az előző hármas, akinek ez sikerült – Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns és Mike McCallum –, mind bekerült a bokszoló Hírességek Csarnokába.

Nagyon hálás vagyok. Ez is csak egy lépés a pályafutásom, a történetem során, és mindenkitől csak annyit kérnék, hogy legyen türelmes, mert egyszer történelmet írok majd, ezt garantálom

– mondta győzelme után a mexikói egy tolmácson keresztül.

Álvarez célja az lehet, hogy Julio César Chávezt megelőzve Mexikó történetének legsikeresebb bokszolója legyen. Azzal egyébként, hogy Álvarez a negyedik különböző súlycsoportban is övet szerzett, szintén három másik bokszolóhoz csatlakozott, Erik Morales, Juan Manuel Márquez és Jorge Arce után sikerült neki ez.

Kovaljov legyőzésével a WBO félnehézsúlyú övét szerezte meg Álvarez.