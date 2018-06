10 emberrel, a meccs utolsó lövésével fordítottak a németek

Négy helyen is változtatott az első, Mexikó elleni vereség után a német szövetségi kapitány, Joachim Löw: a sérült Hummels helyett Rüdigert tette be, kivette Özilt és Khedirát a középpályáról, illetve visszatért sérülésből a balbekk, Hector, Plattenhardt ment vissza a padra.

Ebből Rüdiger volt a furcsa húzás, hogy miért nem Sülét, Boateng bayernes hátvédtársát rakta be.

Jól kezdtek a németek, Draxler közeli lövését már a második percben a vonalról mentették a svéd védők. És szerencséjük is volt, mert egy kontránál Forsberg egyedül ment volna kapura, ha Boatengék hátul nem rántják meg. A lengyel Marciak bíró viszont nem látott semmit, se a videóbíró.

A következő német támadásánál Lindelöf mentett nagyot Werner közeli próbálkozása után, majd a 16. percben jött a vb eddigi legvitatottabb esete: Berg lépett ki óriási ziccerben teljesen egyedül nagy előnnyel, Boateng befutotta, és akkorát lökött rajta, hogy majd kiesett a pályáról.

A bíró nem látott semmit, továbbengedte, és hiába reklamáltak hevesen, a videóbírót sem érdekelte a teljesen nyilvánvaló szabálytalanság. Svéd büntető és német kiállítás helyett ment tovább a meccs.

Fél óra után Rudyt a középpályán Gündogan váltotta, előbbi ugyanis belenézett egy svéd bokájába, és csúnyán eltört az orra.

Rögtön a csere után Toivonen megszerezte a vezetést a svédeknek. Nagy labdát kapott, mellel maga elé tette, jobbal átemelte Neuert, akinek esélye sem volt. 1-0-ra vezettek a svédek.

A 40.-ben egyenlíthetett volna Müller. Reus lövése után kipattant a labda Olsenről, de Lindelöf megelőzte az érkező Müllert, és rárúgta a labdát, ami Olsen érintésével csorgott mellé.

A 44.-ben lőhettek volna még egyet a svédek, újra nagy kontra volt, a keresztlabda a hosszún érkező Claessonnak lett jó, aki lövés vagy passz helyett cselezett, Hector leszerelte.

Szünetben cserélt Löw, az újra halvány helyett Mario Gomez jött középcsatárnak, Werner kiment kissé balra, és sokkal jobbak is lettek a németek. A 48. percben egyenlítettek is, Werner adott be laposan balról, Gomezen felpattant a labda, a tökéletesen érkező Reus a bal térdével a jobb alsóba pattintotta, 1-1.

A svédek nem csüggedtek, Berg remek fejesét bravúrral védte Neuer, Hector lőtt közelről az 57.-ben, ezt Olsen állította meg. A 68.-ban Gomez kihagyta a meccs helyzetét, öt méterről föléhelyezett. A partjelző lest jelzett, de videóról biztosan megadták volna, mert egy svéd láb belógott.

A 71.-ben Granqvist lőtt majdnem öngólt egy mentésből, de Olsenről ez is kipattant, míg Werner fejese fölé ment. Nagyon nyomtak a németek.

A 83.-ban megakadt a német támadássorozat, Boateng felrúgta Berget, második sárgával kiállították. Tök egyértelmű volt, de a bíró először nem adott lapot, valószínűleg a videóbíró szólt neki, amit egyébként a szabályok szerint nem tehetne meg, második sárgát ugyanis nem lehet videózni.

Meg is ingott a német csapat, Guidetti fejelt, Neuer védett nagyot, majd Gomez próbálkozását Olsen hárította újfent.

A 93. percben nagyon közel lerültek a németek a győztes gólhoz, a hajrára beállt Brandt óriási kapufát rúgott.

A 94.-ben még egy óriási svéd helyzet alakult ki, de Guidetti előtte 18-ról ahelyett, hogy a középen tök üresen érkező társhoz passzolt volna.

Hihetetlenül nagy hibának bizonyult, ugyanis a németek egyből kaptak egy szabadrúgást a másik oldalon, a 16-os bal oldalán, beadásos szögben: Kroos rárúgta, miután lepöccintették neki, védhetetlenül csavarodott a bal felsőbe. (Nehezen érthető, hogy a kétemberes sorfal miért nem ért közelebb a labdához, miután a szabadrúgást a pöccintéssel elvégezték.)

2-1, Németország fordított, 10 emberrel nyerte meg a meccset, és mászott ki egy elég mély gödörből. A 3 ponttal rendben van, az utolsó meccsen ha győz, vagy elegendő góllal győz, továbbjut. Könnyen lehet, hogy egy hatpontos fog kiesni az F csoportból.

Már csak azért is nagy bravúr a német győzelem és rettentően fontos, mert iksszel Mexikó és Svédország az utolsó, egymás elleni csoportmeccsén egy döntetlennel kiejthette volna a világbajnokot.

