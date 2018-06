Hummels: Ha a fejesem bemegy, mindenki örül

A világbajnoki címvédő Németország óriási meglepetésre nem tudta legyőzni a nagyságrendekkel gyengébbnek tartott Dél-Koreát, pedig már egy 1-0-ás győzelem is továbbjutást ért volna. Sőt: 2-0-ra kikapott az ázsiaiaktól, ezzel csoportulsóként, –2-es gólkülönbséggel búcsúztak az oroszországi tornától, amire 1938 óta nem volt példa.

A mérkőzés után a németek érthető módon nem nagyon akartak nyilatkozni, de Mats Hummels azért azonnal szóba állt a sajtóval, kellett neki, övé lett a lefújás utáni tévés szereplés. A Bayern München sztárvédője érthetően csalódott volt, szerinte az volt a legnagyobb probléma, hogy egyszerűen strukturálisan esett szét a német csapat, egyre görcsösebbé váltak, és nem tudták értékesíteni a helyzeteiket.

Hittünk a győzelemben, még 0-1 után is. Nem használtuk ki a helyzeteinket. Ha a 86. percben befejelem a helyzetemet, most akkor arról beszélnénk, milyen szuper, hogy továbbjutottunk.

Hummels szerint idén minden nagycsapatnak gondja van ezen a világbajnokságon.

Ez egy ilyen vb, láthattuk már, nincs könnyű meccs, mindenki megszenved a kisebb csapatokkal is. Talán csak Belgiumnak és Angliának nem volt ilyen gondja, rajtuk kívül senki nem játszott igazán jól. Mi 2017 ősze óta nem játszottunk jól, most is széthullott a játékunk a hajrában. Keserű nap ez minden rajongónknak.