Már előzetesen is világbajnokság legjobb meccsének tartották a Brazília-Belgium találkozót, a két csapat játéka azonban minden várakozást felülmúlt az első félidőben. Az első perctől az utolsóig nagy iram volt. A videóbírót egy vitatott esetnél nem használták, a brazilok kárára.

Az első félidőt Brazília kezdte jobban, az első 10 perc után 2-3 góllal is vezethettek volna. Először Thiago Silva nem tudott egy szögletnél fejelni, hanem csak testtel úgy ahogy beleérni, labdája így is a kapufán csattant. Paulinho pedig egymás után két helyzetnél is bebizonyította, hogy Barcelona ide, Szerbia ellen lőtt gól oda, mégsem az a futballista, aki bármikor képes befolyásolni egy meccset.

A brazil fölény egyértelmű volt a mérkőzés elején, a belgáknak kaput eltaláló lövésük sem volt, a saját kapujuk előtt azonban leginkább csak szerencséjük. Aztán a 12. percben jött egy szöglet, Fernandinho pedig nagyon szerencsétlenül ért a labdához: az előtte felugró Jesus nem találta el a labdát, így az a középpályás felkarjáról került a saját kapujába.

Bár a gól demoralizáló volt, a brazilok nem adták fel és még nagyobb lendülettel rontottak neki a belgáknak. Folyamatosan jöttek a jobbnál jobb akciók, Marcelónak és Coutinhonak is volt kapuralövése, Belgium beszorult a saját 16-osa elé.

A belgáknak azonban jót tett a vezetés: a támadók felszabadultak és remek kontrákat vezettek, a védelem pedig megnyugodott és stabilizálódott, így állták a rohamokat.

A második belga gól egy brazil szöglet utáni kontrából született.

A védők kifejelték Neymar ívelését, a labda a kiválóan játszó Romelu Lukaku elé került, aki hihetetlen sebességgel és gyönyörű cselekkel 30-40 méteren keresztül rohant vele, majd lepasszolta a mellette haladó Kevin de Bruyne-nek. Ő pedig 16 méterről nagy gólt lőtt a bal alsóba.

A Manchester City támadójának nagyon jót tett, hogy bekerült a belga kezdőbe Marouane Fellaini. Így egy vonalba került Eden Hazard-ral és Lukakuval, vagyis végre lehetősége volt kivenni a részét a támadójátékból, aminek rögtön egy gól lett a jutalma.

Ezzel ő lett a kilencedik belga, aki gólt szerzett ezen a vb-n, így már csak egy kell, hogy beállítsák a rekordot: 1982-ben a franciák, 2006-ban pedig az olaszok 10 különböző játékosa is gólt szerzett. Sőt, összességében Lukakunak is csak a hasznára vált a szerkezetmódosítás.

13 Galéria: Futball vb 2018, Brazília-Belgium 1-2 Fotó: Sergio Perez / Reuters

Fellaini miatt a belgák 3-4-3-ra álltak át, eközben kezelni tudják a brazil támadásokat, Fellaini amennyire tudta, kivette a játékból Coutinhót. Az eddig 4 gólos Lukaku pedig kikerült a center pozícióból. Az előre vágott labdák megtartása és a labdák visszafejelése ugyanis a fizikai adottságai ellenére sem az erőssége, most azonban a sebességét, illetve a technikai tudását is ki tudta használni, ha a szélek felé húzódott.

Az első félidő utolsó harmadában már teljesen szétszakadt a pálya: hol egyik, hol a másik kapu előtt alakult ki ziccer, gól azonban nem született. A játék képe alapján egyértelműen a belgák voltak a jobbak, kreatívabb, technikásabb és szebb focit játszottak, de a brazilokra sem lehet panasz

a kieséses szakasz messze legszórakoztatóbb és legélvezetesebb első félidejét játszotta a két csapat.

A második félidő teljesen másik képet hozott: eltűnt Belgium támadójátéka a pályáról. A brazilok minden mindegy alapon kezdtek el támadni, a 60. percig a belgák a félpályát se nagyon lépték át. Ha igen, rosszul passzoltak a legfontosabb helyzeteknél.

Ellenben a braziloknak két 11-es gyanús esetük is volt.

Először Neymar cselezgetett, majd dobta fel magát a 16-oson belül. Vélhetően volt kontaktus közte és Fellaini között, de nagyon könnyen esett el, és talán már azelőtt dobta magát, mielőtt a belga hozzáért. Az eset után ráadásul

ő sem reklamált, ami elég komoly bizonyíték.

Talán eszébe jutott, hogy ha visszanézi a videóbíró és kap egy sárgát műesésért, akkor továbbjutás esetén ki kellett volna hagynia az elődöntőt.

A második eset azonban már tiszta büntetőnek tűnt, vissza is nézte a videóbíró, de nem látta Kompany becsúszását szabálytalannak. Mazics így ki sem ment megvizsgálni videóról a történteket. Igaz, Jesus soha nem érte volna el a labdát, de ez nem feltétele a büntetőnek. Mezőnyben ez simán szabadrúgás.

A brazilokat azonban ez sem törte meg, folytatták a támadásokat – a belgáknak csak egy-két veszélytelen kontrájuk volt –, bár a 75. percig semmire sem mentek a 18 kapura lövésükkel.

Beállt viszont a pocsékul játszó Paulinho helyére a 73. percben a korábban a Leverkusent erősítő Renato Augusto, aki Coutinho zseniális passzából megszerezte Brazíliának a szépítő gólt. Remek fejes volt.

A belgák teljesen összezavarodtak a bekapott gól után, nem rajtuk múlott, hogy nem született újabb gól. Renato Augusto és Coutinho is óriási helyzetet hagyott ki szemben a kapussal, brazil játékostól ilyet ritkán látni. Utóbbi megidézte az NB I. szellemét.

A 93. percben pedig Neymar lövésénél kellett Courtois-nak ujjheggyel léc fölé tolni a labdát. A szöglet után jött egy fejes, de ennyi volt a brazilokban.

1986 után tehát újra a legjobb négyben Belgium, Franciaországgal játszanak a döntőbe jutásért. A következő körben azonban nem játszik majd a sárga lapjai miatt Thomas Meunier, így majd némileg variálnia kell majd Roberto Martinez mesternek.

ÖF