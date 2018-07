Energiát kell találniuk a két hosszabbítást játszó horvátoknak

Zlatko Dalic a vb-elődöntős horvát válogatott szövetségi kapitánya szerint csapatának problémát jelenthet majd az Anglia elleni szerdai találkozón a fáradtság.

A horvátok hat nap alatt két hosszabbításos meccset játszottak, a félidők plusz percei nélkül is 240 percet futballoztak.

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy szerda estére frissek legyünk, biztos vagyok abban, hogy az Anglia elleni mérkőzésre találunk energiát" – nyilatkozta Dalic.

A csapat támadója, Mario Mandzukic viszont nem tart attól, hogy fáradtak lesznek. „Már jó néhány éve várunk hasonló horvát lehetőségre, amihez most nagyon közel jutottunk. Az utolsó izzadtságcseppjeinket is a pályán hagyjuk, hogy elérjük a célunkat."

A horvátok nem tartanak a góllövölistát vezető Harry Kane-től sem. „Minden tiszteletünk Kane-é, aki már hat gólt szerzett a vb-n, de mi már megállítottuk Lionel Messit és Christian Eriksent is, remélem, őt is sikerül" – mondta Dalic.

Luka Modric

A horvátok erős középpályájukra is alapozhatnak, amelyben Luka Modric és Ivan Rakitic kap főszerepet. Modric arról beszélt, hogy az angolok milyen veszélyesek a beadásokból, szögletekből és szabadrúgásokból kapu elé ívelt labdák után - a Svédország ellen 2-0-ra megnyert negyeddöntőben mindkét angol gól hasonló szituációból született -, azok semlegesítésére pedig az eddigieknél is jobban kell koncentrálniuk.

Az FC Barcelona játékosa, Rakitic szerint megvan a kellő lelkierejük, az egységük.

„Egy szív, egy lélek"

- utalt a horvát válogatott játékosainak összetartására.

Ashley Young, az angolok védője elárulta: egyetlen játékostársának sincs kétsége afelől, hogy bejutnak a döntőbe.

„A saját történetünket mi magunk írjuk" - mondta a Manchester United játékosa.

Eric Dier, a Tottenham középpályása szerint a siker fogalmát nehéz meghatározni, ő viszont csapattársai nevében is nyilatkozva kijelentette: az elődöntőbe jutást önmagában még nem tekintik annak. „Mi még éhesek vagyunk, és ennél is többre vágyunk. Remélhetőleg ezt szerdán a pályán is meg tudjuk mutatni."

A Horvátország–Anglia-meccset a moszkvai Luzsnyiki Stadionban rendezik szerdán 20 órától, a találkozó játékvezetője a török Cuneyt Cakir lesz.