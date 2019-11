A földöntúli védés góllal ér fel a hokikapusnak

Az NHL keddi játéknapján a Vegas Golden Knights 4-2-re verte a Toronto Maple Leafst. A meccs legjobbja a vegasi kapus, Marc-André Fleury lett, aki 31 lövést fogott meg, és karrierjének 450. győztes meccsét hozta le az amerikai hokiligában, mindehhez egy akrobatikus védést is hozzátett.

Fleury már az előző meccsen is csapata egyik legjobbja volt, most is kiemelkedően teljesített. Legnagyobb védését a harmadik harmad végén mutatta be, amikor a Toronto közel került az egyenlítéshez 3-2-hez. Az első lövés még kipattant a kapuvasról, de pont a jobb oldalon érkező Nic Petanhoz került, Fleury kint volt már ekkor a kapujából, de egy látványos vetődéssel még éppen elcsípte a korongot.

„Elég hihetetlenek ezek a típusú védések, mint ez. Ez óriási védés, nyilvánvaló, de edzőként már el is várod tőle ezeket. Képes ezekre a hárításokra és elég akrobatikus is" – nyilatkozta a Vegas trénere, Gerard Gallant.

Fleury pedig arról beszélt, hogy amikor ilyen védései vannak, akkor úgy érzi, mintha gólt lőtt volna.

Eredmények: