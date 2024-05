Megvan a jelölt, kedden kinevezhetik a hokisok új szövetségi kapitányát

Majoross Gergely kinevezését az előző szövetségi kapitány, Don MacAdam javasolta Such György szövetségi elnöknek – számolt be a szövetség honlapján. MacAdam 2023-tól vezette a magyar válogatottat, Szilassy Zoltán és Kiss Dávid másodedzőkkel, a csapat a bolzanói Divízió I/A-s világbajnokságon elsőként végzett, és kiharcolta a feljutást a legjobbak közé. A korábbi szövetségi kapitány elmondta: egyebek között az is a feladatai közé tartozott ebben a szezonban, hogy megtalálja a következő szövetségi kapitányt, akivel aztán és a megállapodást is tető alá hozza.

„A szövetség vezetőivel egyeztetett célunk az volt, hogy magyar szakember irányítsa a válogatottat és ezzel a játékosok is maximálisan egyetértettek. Szerencsére sok magasan kvalifikált hazai edző dolgozik, akik alaposan ismerik a szakmát és alkalmasak lennének a feladatra. Majoross Gergely kimagaslik közülük, neki van a legnagyobb tapasztalata, ráadásul ennek nagy részét nívós külföldi ligákban szerezte.”

MacAdam hozzátette: jók az alapok, de bőven van mit még tenni. Remélem, minden támogatást megkap a munkájához! Ha egy karakteres, büszke magyar szívvel játszó csapatot épít, akkor minden rendben lesz.

A 44 éves Majoross Gergelynek már van tapasztalata a nemzeti csapat mellett, a 2019-es, kazahsztáni vb-n Jarmo Tolvanen betegsége miatt ő volt a megbízott szakvezető. Ezenkívül játékosként 1999-től 2009-ig közel 150-szer lépett pályára a nemzeti csapatban, amellyel részt vett egyebek mellett a zürichi, A-csoportos vb-n is. 2011-es visszavonulását követően megkezdte edzői pályafutását, kétszer nyert már Mol Ligát, valamint Erste Ligát, a MAC és az Érsekújvár együttesénél összesen öt szezont töltött. Az elmúlt szezont a DEL2-ben töltötte a Ravensburgnál.

Amennyiben megválasztják, 2001 óta ő lehet az első főállású magyar szakvezető a válogatott élén.

Az új kapitány első megméretése az olimpiai selejtező lesz majd augusztus 29. és szeptember 1. között Pozsonyban.

Majoross Gergely is megszólalt a potenciális kinevezéséről.