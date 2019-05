Az olimpiák félmeztelen hőse most kajakban akar kijutni

Az olimpiák megnyitóján félmeztelenül vonuló tongai sportoló Pita Taufatofua a taekwando és a sífutás után egy újabb sportágban próbál meg kvalifikációt szerezni az olimpiára. Tokióban kajakosként is versenyezne.

Taufatofua nem káprázatos eredményei miatt, hanem olajtól csillogó félmeztelen teste miatt lett sztár a riói olimpián, majd 2018-ban a phjongcshangi olimpián is folytatta a hagyományt. A tongai sportolóért milliók kezdtek érdeklődni.

Rióban taekwandóban indult, de az első körben kiesett, és sífutóként sem lehetett sok esélye, hiszen nagyon sokáig havat sem látott az óceániai szigetet képviselő sportoló. A téli olimpiai kvalifikáció is már sikernek volt tekinthető.

A tongai most érez magában annyi erőt és tehetséget, hogy gyorsasági kajakban is olimpikon legyen. Ausztráliában, Brisbane-ben készül, de vannak még nehézségei. „Elég állat sportág ez. És nagy kihívás, ezek a kajakok nagyon ingatagok. Elég csak arra gondolnod, hogy bedőlsz, már át is fordultál. A Brisbane folyóban elég erős áramlások és bikacápák is vannak, szóval meg kell találni a módját, hogy a kajakban maradjak és ne dőljek be" – idézte a Guardian.

Taufatofua a bizonytalansága ellenére azt állítja, hogy a vérében van a sportág, hiszen a polinéziai szigeteken az ősei is kenuzval közlekedtek. Ha hazautazik Tongára, ő is szokott a lagúnákban evezni.

Azt látja, hogy szinte lehetetlen a kijutása, hiszen a nemzetközi szinten jegyzett ausztrál és újzélandi kajakosokat kéne legyőznie az olimpiáért.