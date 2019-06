Brutális hullámokat leküzdve vb-címvédő a magyar férfi SUP-csapat

Megvédte világbajnoki címét a SUP Race Hungary férfi csapata a Franciaországban rendezett Red SUP Dragon-világbajnokságon, jelentette kedden az MTI a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) nyomán. A SUP a Stand Up Paddling angol kifejezés rövidítése, ebben a sportágban a versenyzők egy deszkán állva eveznek a vízen.

A franciaországi vb-n férfi, női és vegyes csapatban osztottak vb-érmeket, a Kövér Márton, Hubik Attila, Márton Károly, Nagy Szabolcs alkotta SUP Race Hungary csapat a négyfős döntőben bizonyult a legjobbnak.

A tavalyi világbajnoki győzelemhez a Redtől kaptunk egy négyes deszkát, amelynek értéke mintegy 1,2 millió forint, ez azért nagy segítség volt nekünk is és a lányoknak is, ezen tudtunk gyakorolni

– nyilatkozta a világbajnok Nagy Szabolcs az MKKSZ holnapján. „A tavat, amelyen versenyeztünk, úgy kell elképzelni, mint egy nagyon szeles Balatont. Emellett sok volt a motorcsónak is, brutális hullámokat kellett leküzdenünk. Tavaly könnyebb dolgunk volt, akkor az állóképesség döntött, izomból tudtunk nyerni, az idén azonban többet kellett technikázni. Nagyon örülünk, hogy meg tudtuk védeni a címünket, és külön köszönjük a Magyar Kajak-Kenu Szövetség támogatását, hogy el tudtunk indulni a vébén” – folytatta.

A Martha Nicole, Takács Emma, Ágfalvai Lili, Rasztotzky Eszter alkotta női csapat élete első világbajnokságán a negyedik helyen végzett.

(Index/MTI)