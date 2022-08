Keretet hirdettek a szegedi ifjúsági és U23-as kajak-kenu világbajnokságra

A júniusi Európa-bajnokságon tíz arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel Magyarország nyerte az éremtáblázatot. Érdekesség az Eb-hez képest, hogy a vb-program bővült, hiszen a mixpáros mellett most először ötezer méteres döntők is lesznek.

Az ifjúsági korosztály már az Európa-bajnokságon is rendkívül eredményesen szerepelt. Kajakban a lányoknál K-1 500 méteren a Belgrádban is aranyérmes Kiskó Réka indul, aki emellett kétszázon, valamint a szintén Eb-címvédő Kiskó, Szegedi Angelina, Nemes Réka, Rugonfalvi-Kiss Janka alkotta négyes tagjaként is rajthoz áll. Ötszáz párosban a Szegedi, Rugonfalvi-Kiss kettős bizonyíthat majd. A fiúknál az Eb-harmadik Ozsgyáni Bence, Keller Gergő páros indul, akik a négyes tagjaként Hidvégi Zalánnal és Hidvégi Hunorral kiegészülve is bizonyíthatnak. A K-1 1000 méteres királyszámban az Európa-bajnok Hidvégi Hunor helyett Panyik Zsombor versenyez.

„Zsombor betegsége miatt kihagyni kényszerült az Eb-válogatót, így értelemszerűen Belgrádba sem utazhatott ki velünk – kezdte Makrai Csaba. – Tavaly ő volt korosztályának legeredményesebb versenyzője, így azt gondolom, mindenképp erősödik jelenlétével a csapat. A lányoknál a párost illetően változtattunk, de véleményem szerint ez is előnyünkre válhat, és minden számban lesz esélyünk megismételni az Eb-n vagy akár a tavalyi vb-n elért eredményeket.”

Kenuban szintén történt néhány változás az Európa-bajnokságot alkotó csapathoz képest. Az ifjúságiaknál fiú ezer egyesben Ferencz Bulcsú, ötszáz párosban pedig Molnár Csanád, Juhász István indul. A lányoknál az abszolút hazai pályán versenyző Kiss Ágnes három számban, a C-1 200, C-2 500 – ezekben Európa-bajnok lett idén – mellett, C-1 500-on is hajóba térdel.

„Női vonalon már tavaly is sziporkáztunk, de most a fiúknál is legalább négy érmet várok – mondta Foltán László. – Kiss Ági jó esélyekkel várhatja a vb-t, ráadásul most kedvenc számában, ötszáz egyesben is indul. A srácoknál a Molnár, Juhász kettős erejét mutatja, hogy az Európa-bajnok Lugosi Gergely, Uhrin Dávid párossal szemben harcolta ki az indulást. A négyesek is dobogóesélyesek ebben a korosztályban, illetve kíváncsi leszek az újak, mint például Pálla Bálint teljesítményére is.”

Ami az U23-as korosztályt illeti, a kajakosoknál több név is már ismerősen csenghet, hiszen a halifaxi felnőtt vb-n szereplők közül heten – Lucz Anna, Rendessy Eszter, Kőhalmi Emese, Fojt Sára, Varga Ádám, Balogh Gergely, Kurucz Levente – is biztosan rajthoz áll a Maty-éren is. Női K-1 500 méteren a felnőtt vb-n hetedik Rendessy Eszter száll vízre, ötszáz párosban a címvédő Biben Karina, Bakó Olga indul, a négyes pedig a Fojt, Lucz, Rendessy, Csikós Zsóka összeállításban készül. A férfiaknál az olimpiai ezüstérmes Varga Ádám az ezer egyes mellett, ötszázon szintén egyesben, valamint a Kurucz, Tamási Zsombor, Balogh, Varga alkotta négyes hajóban is helyet kapott. Ebben a korosztályban van még egy nyitott kérdés, férfi K-2 500 méteren ugyanis Opavszky Márk, Fodor Bence, valamint Kurucz Levente, Balogh Gergely között szétlövés dönt majd.

„Erre majd egyébként a felnőtt magyar bajnokság előtt közvetlenül kerül sor – magyarázta Makrai Csaba. – Azt gondolom, hogy a felnőtt vb-n indulókkal, illetve a Világjátékokon bronzérmes Csikós Zsókával a lehető legerősebb csapat állt össze ebben a korosztályban is. Bízom abban, hogy bírni fogják a terhelést, és ha a valódi formájukat lesznek képesek mutatni, akkor nagyon eredményesek lehetnek.”

A belgrádi Eb-n U23-ban egyedül Rumi Gergő képviselte kenusként Magyarországot, mivel azzal egyidejűleg rendezték Szolnokon a második felnőtt válogatót is. Szegeden viszont ebben a korosztályban is bombaerős névsor alkotja a csapatot. A nőknél C-2 500 méteren a friss felnőtt vb-bronzérmes Bragato Giada, Nagy Bianka címvédőként áll majd rajthoz, előbbi ráadásul ezer egyesben, utóbbi pedig a szintén olimpiai kétszáz egyesben is indul. Férfi ezer egyesben a felnőtt világbajnok Adolf Balázs is nagy esélyes lehet, párosban a tavaly ötödik Kollár Kristóf, Slihoczki Ádám duó is éremért megy ötszázon, a négyes összeállítása pedig megegyezik a felnőtt vb-n is szereplő egységgel.

„Biáékat egy-háromba várom párosban, persze meg kell várnunk, hogy kik lesznek az ellenfelek, de a jelenlegi formájuk okot ad a bizakodásra. Gönczöl Laurának is sűrű programja lesz, három számban is indul. A fiúknál itt három éremben bízom, ha ez összejön, akkor elmondhatjuk, hogy jó úton járunk. Adolf Balázs esetében remélem, hogy ami Kanadában balul sült el, az a Maty-éren már nem fog, és jól kijön majd neki a lépés. Soha nem volt még ekkora kenus csapatunk világbajnokságon, bízom abban, hogy sikeresen fogunk szerepelni a hazai közönség előtt” – fogalmazott Foltán László.

A világbajnokságig a kajakosok Dunavarsányban, a kenusok Szolnokon és Szegeden készülnek. A teljes csapat augusztus 29-én költözik be a Maty-érre. Magyarország 2014 után ad újra otthont az ifjúsági, U23 gyorsasági világbajnokságnak.

