Pénteken rajtolnak a magyarok az év utolsó gyorsasági versenyén

A világbajnokság első tervezett időpontja 2020-ra esett, és Szeged volt a házigazda. Azonban a világjárvány miatt az eseményt végül nem sikerült megrendezni. Most, három évvel később, az ICF tájékoztatása szerint 50 ország mintegy 300 sportolója gyűlik össze Szamarkandban.

A magyar csapat szerdán érkezett a helyszínre, Hüttner Csaba szövetségi kapitány a helyszíni jelentések szerint elmondta:

A pálya nagyon szeles, hátszél van, ami miatt a víz lötyög és tele van hínárral. Ugyanakkor a víz puha, így véleményem szerint gyors pálya lesz. A létesítmény rendben van, a csapatok tágas hangárokban helyezkednek el, és az egész komplexum nagyon kulturált. A meleg időjárás ellenére a csapat jó hangulatban készül. Mivel a magyar bajnokság egy hete volt, a vegyes egységeknél még próbáljuk a legjobb variációkat megtalálni, de összességében mindenki nyugodtan készül, és az edzők között is nagyon jó az összhang.

Érdekesség, hogy a legtöbb ország, így a magyarok is, nem hozott saját hajókat Üzbegisztánba. A versenyzők a helyszínen bérelt sporteszközökkel indulnak.

Az előzetesen leadott igényeink alapján a hajók mérete nagyjából megfelelő, de a típusuk teljesen eltérő. A legtöbb ország hasonló problémákkal küzd, így egymás között cserélgetjük a hajókat. Jelenleg mindenki próbálja beállítani a hajóit, és zacskókba tett homokkal pótoljuk a szükséges súlyt

– mondta Hüttner Csaba.

A párizsi olimpián szereplő csapatból négy kenus – Takács Kincső, Adolf Balázs, Fejes Dániel és Hajdu Jonatán – is rajthoz áll Szamarkandban. Emellett a magyar csapat új arcokkal is bővül, mint Rugonfalvi-Kiss Janka, Ujfalvi Laura, Kiskó Réka, Szegedi Angelina és Juhász István, akik világbajnoki újoncokként mutatkoznak be.

A nemzetközi mezőnyben olyan neves sportolók is helyet kaptak, mint a cseh olimpiai bajnokok, Martin Fuksa és Josef Dostal, a portugál Fernando Pimenta, valamint a női kenusok között az ukrán Ludlima Luzan, a chilei Maria José Mailliard és a kubai Yarisleidis Cirilo Duboys.

Az időeltolódás három óra, így magyar idő szerint pénteken reggel hat órakor kezdődnek a női K–1 1000 méteres előfutamai. A szombati és vasárnapi döntőket az M4 Sport élőben közvetíti.

(Index/MTI)

(Ajánlókép: Adolf Balázs a férfi kenu egyesek 1000 méteres versenyének döntőjében a 2024-es párizsi nyári olimpián. Fotó: Kovács Tamás/MTI)