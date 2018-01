Vranjes variált, de teljesen szétestünk a hajrára

A megfiatalított magyar férfi kézilabda-válogatott, és az új kapitány, Lubomir Vranjes az olimpiai bajnok Dánia ellen mutatkozott be a horvátországi Európa-bajnokságon.

A legutóbbi meccset meglepetésre a magyarok nyerték az előző világbajnokságon, a dánok emiatt is szívták magukat, és persze nekik sem mindegy a megfelelő rajt, mert ha mindkét csapat továbbjut, akkor ezt az eredményt is viszik magukkal.

Vranjes két szélsőjét hagyta ki az utolsó pillanatban, így talán nem is volt nagy meglepetés, hogy az egyik átlövőjét, Ancsin Gábort a szélre tette. Szegeden már alkalmazták ezt a fegyvert, ami azért veszélyes, mert ha felkanyarodik, kapura lőhet, a második magyar gólt ő is lőtte a léc alá 10 méterről. (2-2)

Lékai második góljával átvettük a vezetést, onnan viszont 7-5 lett a dánoknak, Mikler első védései után viszont gyorsan összejött az egyenlítés.

Ebben a játékrészben, és az egész meccsen 9-8-nál vezettünk utoljára, akkor emberhátrányban Mensah Larsen kidobta oldalra a labdát, Lékai azonnal összeszedte, és az oldalvonalról, 30 méterről dobta a saját térfeléről a labdát az üres kapuba.

A dán kapust, Landínt lecserélték az utolsó 10 percre, a helyére küldött Green pedig védésekkel mutatkozott be, annyi pedig elég is volt, hogy kibillentse a magyarokat, először vezettek három góllal, 14-11-re, Bartók Donát egy felső sarkos bombával állította be a félidő végeredményét.

Ahogy a gólszerzők nevein is látszik, Vranjes jól forgatta a csapatát, a nyitottabb védekezésre nem lehetett különösebb panasz – a szélre nem is húzták le egyszer sem a labdát a dánok -, a támadásokban is egy rövid hullámvölgyet leszámítva megvolt az ötlet. A széleket a mieink sem használták.

MÁSODIK FÉLIDŐ

A második félidő elején kettős előnyben sikerült egyenlíteni (16-16), Ligetvári Patrik egész pályás gólja kellett hozzá.

Aztán Schuchot állították ki, Mortensen és Lauge azonnal kihasználta. Miután kiegészültünk, Hansen a szélre sodródva lőtte ki a jobb felsőt. Schuch válaszolt erre, aki nem először maradt bent támadásban, hogy kevesebbet kelljen cserélni.

A 40. percre 20-17 volt az állás, Vranjes pedig időt kért. Hansen teljesen feleslegesen szabálytalankodott, amikor belépett Balogh elé, és mivel ez volt a harmadik kiállítása, piros lappal, idő előtt fejezte be a meccset.

Az előny semmit sem változtatott az eredményen - ekkor lehetett érezni, fogytán az erő -, aztán a dánok lőttek kettőt, és máris 22-17 lett.

Bodó hatperces gólcsendet tört meg, Green kezei között átcsúszott a labda, és még a hajpántját is lesodorta. Ez volt viszont nagyjából az utolsó olyan jelenet, amikor élvezeteset láthattunk.

A 47. percben utoljára időt kért Vranjes, és a 7-6-os játékra álltunk át, Ancsinnak húzták le a szélre a labdát, aki be is vágta.

Onnan viszont ismét a dánok percei következtek, 50 perc után Olsen alsólövésével először volt hat közte. (26-20)

Az utolsó tíz percben már csak az volt a kérdés, hogy mekkora vereséggel fejezi be a magyar csapat. Borbély volt már bent a kapuban, az összeomlást azonban már ő sem tudta megakadályozni. Schuché volt az utolsó két magyar gól, ezzel 32-25 lett.

Hétfőn Spanyolország az ellenfél, szerdán Csehország.

"Közelebb kellett volna lenni a dánokhoz a végén is, noha olykor nagy nyomást helyeztek ránk. Nem volt hét gól a különbség a két csapat között, sokáig jól játszottunk, 39 percig. A spanyolok ellen a második lépést meg kell tenni majd hétfőn. Át kell nézni, miért nem volt meg a türelmünk a hajrára" - értékelt az M4-nek Lubomir Vranjes.

"A szoros első félidő után a másodikat is jól kezdtük, feljöttünk döntetlenre, de utána érthetetlen hibákat vétettünk, legfőképpen én. Azután még a védekezésünk is szétesett, mindenből gólt kaptunk, mi viszont nem tudtunk betalálni, kiállításokat kaptunk" - elemezte a 32-25-re elveszített találkozót Lékai.

Hangsúlyozta, nagyon sajnálja a meccs utolsó húsz percét, illetve a kilátogató magyar szurkolókat, akik remek hangulatot teremtettek a telt házas csarnokban.

"Nem eshetünk szét csapatként ennyire. Hatvan percből áll egy meccs, tehát hiába nézzük az első negyvenet, inkább az utolsó húszról kell beszélni, mert az nem történt meg még egyszer, ami akkor" - szögezte le rendkívül kritikusan a tavalyi év legjobb magyar kézilabdázójának választott irányító.

Jegyzőkönyv:

Dánia-Magyarország 32-25 (14-12)

Varasd, 5000 néző, v.: Milosevic, Gubica (horvátok)

Lövések/gólok: 46/32 (70 százalék), illetve 43/25 (58 százalék)

Gólok hétméteresből: 4/4, illetve 2/1

Kiállítások: 10, illetve 10 perc

Magyarország: Mikler - Juhász Á., Bodó 3, Schuch 3, Bánhidi, Ancsin 2, Lékai 5. Cserék: Balogh Zs. 3, Ligetvári 1, Jamali 2, Császár 2, Bartók 4, Borbély.

Eredmények, csoportkör, 1. forduló:

C csoport, Zágráb:

Macedónia-Szlovénia 25-24 (11-11)

Németország-Montenegró 32-19 (17-9)

D csoport, Varasd: