Kegyetlen önkritika a legjobb magyar kézistől

A szoros első félidő után a másodikat is jól kezdtük, feljöttünk döntetlenre, de utána érthetetlen hibákat vétettünk, legfőképpen én. Azután még a védekezésünk is szétesett, mindenből gólt kaptunk, mi viszont nem tudtunk betalálni, kiállításokat kaptunk" - elemezte az MTI-nek a 32-25-re elveszített találkozót Lékai.



Nagyon sajnálja a meccs utolsó húsz percét, illetve a kilátogató magyar szurkolókat, akik remek hangulatot teremtettek a telt házas csarnokban.



"Nem eshetünk szét csapatként ennyire. Hatvan percből áll egy meccs, tehát

hiába nézzük az első negyvenet, inkább az utolsó húszról kell beszélni, mert az nem történt meg még egyszer, ami akkor"

- szögezte le rendkívül kritikusan a tavalyi év legjobb magyar kézilabdázójának választott irányító.



Lékai szerint a dánok voltak a meccs esélyesei, de az első negyven perc alapján szorosabb lehetett volna a végeredmény. Elemezni fogják a történteket, Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány is elmondja majd a tanulságokat - ő leginkább a türelmet hiányolta a végjátékban -, a játékosok is megbeszélik egymás között a tapasztalataikat, és készülnek a spanyolok elleni, hétfői mérkőzésre. (Szerdán Csehország az ellenfél, akiket a spanyolok 32-15-re vertek.)



"A dánok is küszködtek, mindennel megpróbálkoztak, de a végén már bármilyen figurát játszottak, minden összejött nekik. Most kell megmutatnunk, mennyire vagyunk csapat, össze tudunk-e állni, és felpörögni egy ilyen vereség után" - mondta Lékai, aki öt gólig jutott, hetest is pontosan dobott.

A meccs összefoglalójába 3 magyar gól került be, egyet a saját térfeléről dobott Lékai. A másik üres kapus, távoli magyar gól Ligetvári Patriké is megihlette az összefoglaló készítőit.