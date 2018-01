Igazi éles csata volt, de a spanyoloké a siker

Keményen küzdött, de olykor sokat is hibázott Lubomir Vranjes csapata, így szerdán kell kiharcolnia a továbbjutást.

A magyar férfi kézilabda-válogatott a dánok elleni vereség (25-32) után a spanyolokkal találkozott a horvátországi Európa-bajnokságon.

Varazsdra ezúttal is sok magyar kísérte el a mieinket, nem szegte a szurkolók kedvét a szombati kudarc, bíztak a bravúrban, ami nem is volt messze. Hogy mi történt percről-percre, itt megnézheti.

A 2013-ban világbajnok, de az olimpiáról ugyancsak távolmaradó spanyolok kezdtek, nálunk középen Schuch és Ligetvári védekezett, kettesben pedig Dzsamali valamint Ancsin. Ilyen formációban még biztosan nem játszottunk, mindez az előretolt védőfalon nem látszott meg, öt perc alatt mindössze egy gólt kapott csupán a válogatott.

Dzsamali bombája pedig már 2-1-es előnyt jelentett. Az Iránból honosított átlövőé volt a harmadik magyar gól is, de sajnos akkor vezettünk utoljára az első félidőben.

Noha esély lett volna még rá, mert 7-7 után támadtunk, Császár azonban rosszul passzolt, amit azonnal büntettek. Sőt, az utána következő hibát is, és egy szemvillanás alatt 10-7-re megléptek a spanyolok.

A magyar csapat viszont egy 4-1-es rohammal egyenlített, Császár kiharcolt egy hetest, és be is lőtte. A becserélt, sérüléssel bajlódó Bánhidi pazar gólokat lőtt, és Bartók Donát is nagyon bátran elvállalt egy helyzetet.

A másik szegedi, Bodó is hozzátette a magáét a meccshez, 12-12 után a spanyolok időt kértek, és egy dupla kínai figurát mutattak be, amivel a félidőre megkaparintották a vezetést.

Nyolc technikai hiba szerepelt a félidő jegyzőkönyvében a mieink neve mellett, ha csak a fele lett volna, szinte biztosan nem hátrányban mentünk volna a pihenőre. Az olykor nagyobb tempó okozta ugyanakkor a több hibát.

MÁSODIK FÉLIDŐ:

A szélről veszélytelen Juhász Ádám középre húzódott, és bevágta a jobb felsőbe a labdát. A vezetést azonban megint nem sikerült átvenni, és miután Ancsint kiszórták, hátrányban kapuslevitellel támadtunk, Perez de Vargas kapus ezt egy eladott labda után észlelte, és behajította.

A 40. percre elhibázott spanyol hetes után 17-17 lett, Bánhidi fordult be megint ellenállhatatlanul. Mikler védése után újra volt esély az előny átvételére, de nem jött össze, aztán két gyors spanyol góllal minden kezdődhetett elölről.

Az első spanyol kiállítást Bánhidi használta ki, Mikler védett, Balogh pedig jobb alsóba rakta a labdát.

A spanyolok két beállóval támadtak, Alex Dujsebajevnek így több helye maradt, és talpról a léc alá bombázott. Császár kiharcolt hetese - és kiállítása - után Lékai egyenlített a 45. percben. (20-20)

A spanyolok hátrányból dobtak két gólt,

aztán labdát szereztünk, Szöllősi végigrohant a pályán, és egy lépéssel közelebb hozta csapatát.

Arinonak húzták le a labdát a következő támadásnál, és ezúttal is pontos volt. Vranjes kikérte harmadik idejét. Lékai betört, visszahúzták, a hetes belőtte.

Az utolsó 10 perc, vagyis a meccs legfontosabb szakasza 23-22-es spanyol előnnyel kezdődött.

A spanyolok is kaptak egy hetest, Lékait ráadásul kiállították. Rivera értékesítette a büntetőt, a támadásunk passzív lett, a spanyoloké is döcögött, Balogh viszont a felsőbe pattintott.

Entrerrios mellélőtt, 7-6-os magyar támadás jött, Lékai a kapufát találta telibe. A másik oldalon Figueras hetest és két percet küzdött ki, Rivera magabiztosan vágta a labdát az alsóba.

Bánhidi 25-24-re szépített, Arino azonban a szélről tarthatatlan volt. Lékai 1:15-tel a vége előtt a jobb felsőbe zúdította az általa kiharcolt hetest.

Ligetvárit kiküldte a Din, Dinu bírópáros, akire meglehetősen panaszkodott a szlovénok kapitánya az első kör után.

A rivális a szélre lehúzta a labdát, és 27-25-re megnyerték a meccset, ezzel pedig ők már tovább is jutottak, míg a mieink szerdán a csehek ellen tehetik meg ugyanezt. Mivel Csehország óriási meglepetésre 28-27-re legyőzte Dániát, szerdán a magyar csapatnak kötelező a győzelem a tövábbjutáshoz.

"Jó munkát végeztünk, büszke vagyok. Ha nem is mutattunk be tökéletes játékot, de küzdöttünk az utolsó másodpercig. A szívemet elnyerték a játékosok. Túl sok könnyű hibát vétettünk azonban, nincs minden helyzetre megoldásunk. Amit akartunk, megvalósítottuk, az első 10 perc nem voltam elégedett, utána igen. A pontszerzés azonban elmaradt, emiatt van hiányérzetem" - értékelt Lubomir Vranjes kapitány.