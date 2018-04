Kettős győzelemmel négyes döntőben a címvédő Győr

A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe. Az idegenbeli 26-20-as siker után 30-28-ra sikerült legyőzni a montenegrói Buducsnoszt Podgoricát hazai pályán.

A magabiztos, hatgólos előny birtokában nyugodtan és magabiztosan játszott az ETO. A mérkőzés elején nem is volt probléma, 12-6-ra is vezetett a csapat, de ezután nyolc percig nem sikerült betalálni. A montenegróiak még a vezetést is átvették, Görbicz Anita időn túli büntetője csak a döntetlenre (15-15) volt elég az első félidő végén.

A védekezés a második félidőre sem javult fel, a Buducsnoszt hét perccel a vége előtt újra átvette a vezetést. A Győr azonban megint jól hajrázott, Tomori Zsuzsanna, Nycke Groot, Nora Mörk és Stine Oftedal nélkül is meglett a győzelem (30–28), így sorozatban harmadszor lesz ott a BL négyes döntőjében.

A Final Four sorsolását kedden rendezik a magyar fővárosban, a tornára pedig május 12-én és 13-án kerül sor a Papp László Budapest Sportarénában.

Női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:

Győri Audi ETO KC-Buducnost Podgorica (montenegrói) 30-28 (15-15)