Megingathatlan volt a kéziválogatott, Lékaival lesöpörték Katart

A magyar kézilabda-válogatott egy az argentinokkal játszott döntetlen és egy Angola ellen szerzett győzelem után Katarral játszott csoportmeccset, ami a továbbjutás szempontjából dönő lehetett. A 2015-ös vb-2. Katar előzetesen is a verhető kategóriában volt, és erre ráerősített az, hogy Angola győzelemmel kezdett ellene.

Magabiztosan kezdett a magyar válogatott, Balogh egy egyéni akcióval az első másodpercekben betalált, majd elég gyorsan duplázott is. Bodó góljával már 3-0-ra ment Magyarország. Katar elég tanácstalannak tűnt az első öt percben. A védőfalban Nagy László és Ilyés adta meg az alapot, Nagy gyakran kilépett zavarni az átlövőket, és ez működött is. (A meccs közvetítését itt találja.)

Az első katari gólt Jusszef dobta éppen Nagyról lefordulva, és egy időkérés után szorosabbá vált a meccs, kis rövidzárlat volt a magyar támadásokban, így 4-3-ra feljött az ellenfél a hetedik percben. Egyenlíteni már nem tudták, Nagyék ismét lendületbe jöttek, újra háromgólos volt az előny. Lefordulásból, szélről és átlövésből is betaláltak. Az alapvetően csak védőként játszatott Nagy is élt, két gól is szerzett.

Az első negyedóra után Lékai is egyre többször villant meg, az irányító kétszer is üresbe futott és lőtt gólt, de betöréseivel is megkavarta a védőket, és szélre is jól osztogatott, Hornyák dobott két gólt is a passzából. A védekezés elég pontos és agresszív maradt, utóbbi két heteshez is juttatta Katart, de még ez is belefért, három-négy gólnál nem tudott közelebb jönni az ellenfél, a 25. percben 13-9-re vezetett a magyar csapat.

Az első félidő hajrájra is jól sikerült, Mikler mutatott be egy fontos védést, majd a frissen beálló Ancsin lőtt nagy gólt, ezzel meglett az eddigi legnagyobb különbség, 16-11-re ment Magyarország. Csak az adott okot aggodalomra, hogy a csapat egyik húzóembere, Balogh megsérült az egyik támadásnál. A szegedi kézis aztán nem is tudta folytatni a meccset.

A második félidőben Katar kétbeállós játékra váltott, de ezzel nem tudott sok zavart okozni, Hornyák egy gyorsindításal máris megszerezte a 17. magyar gólt. A katari Marzo egymás után két gólt dobott, egy ütemtelen pattintással és egy átlövéssel sem tudott, mit kezdeni Mikler, de tovább nőtt az előny, a jó passzokat osztó Jamalinak és Bánhidinek köszönhetően (20-14).

Nagy fontos lélektani pillanatban villant, Ancsin kiállítása miatt emberhátrányba került a válogatott, a veszprémi kézis egy jó betörés után talált be, így hiába lőtt gólt Katar is, maradt a különbség. Capote pillanatai jöttek, a beálló két perc alatt három gólt vágott, míg a magyar támadások akadoztak, nem volt igazán szervezett a csapat, háromgólosra apadt az előny a 42. percre (22-18).

9 Galéria: Kézilabda VB 2018 - Magyarország Katar Fotó: Illyés Tibor / MTI

Csoknyai István kapitány érezte is, hogy baj van, de egy időkéréssel sikerült helyretennie a csapatot. Bóka Bendegúz balszélről gyorsan meg is szerezte negyedik gólját, majd egy lerohanásgóllal (a kapu üres volt) újra öt gól volt a különbség. Ekkor már érezhető volt, hogy nincs erő Katarban a fordításhoz.

Az utolsó tíz percben már felszabadultan is játszott a magyar válogatott, Bodó nagyon magabiztos volt beállóban, Lékaival váltogatták egymást a gólokkal, a védekezés pedig továbbra is elég fegyelmezett maradt. Császár pedig bedobta azt a két hétméterest, amiért bejött. Székely kapus is bravúrt mutatott be, megfogta a négygólos Jusszef büntetőjét, 31-24 volt az állás. A 31 gólt remek hatékonysággla lőtte a magyar csapat, 34 kísérletből érte el. Egy gólt még lefaragott Katar, 32-26-ra nyert Magyarország.

„A védekezés stabilizálódott Nagy Lászlóval, de vannak még nagy embereink, Ligetvári és Sipos is szépen dolgozott, mindig feszesen tudtuk tartani a védekezést., a nagy lövőket távol tartottunk. Ebben látom a fejlődést. Támadásban is szépen dolgoztunk, megtaláltuk a helyzeteket. Lékai Máté pedig szenzációsan levezette a játékot" – nyilatkozta az M4-nek Csoknyai István kapitány.

A válogatott még két csoportmeccset játszik, Egyiptom ellen szerdán kötelező a győzelem, Svédország ellen pedig a csoportgyőzelem lehet a tét csütörtökön.

Eredmény, csoportkör, 3. forduló, D csoport:

Magyarország-Katar 32-26 (16-11)

Koppenhága, 1500 néző, v.: Nacsevszki, Nikolov (macedónok)

lövések/gólok: 36/32, illetve 43/26

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 6/4

kiállítások: 16, illetve 10 perc



Magyarország:

Mikler - Hornyák 3, Bodó 4, Bánhidi 3, Lékai 5, Balogh Zs. 3, Bóka 4, cserék: Ilyés, Nagy L. 3, Ancsin 2, Sipos, Székely, Jamali 2, Ligetvári 1, Császár 2, Juhász, szövetségi kapitányok: Csoknyai István, Vladan Matics