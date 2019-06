Szédületes meccsen BL-döntős a Veszprém

Negyedszer játszik döntőt a Telekom Veszprém a Bajnokok Ligájában, Petar Nenadics 12 góljával vitte a magyar bajnokot a fináléba. Sterbik Árpád megsérült bravúrjai után, Nagy Lászlót is ápolni kellett. A hiányzó trófeát vasárnap este hattól lehet megszerezni.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában november óta veretlen Telekom Veszprém a lengyel Kielcét kapta ellenfélnek az elődöntőben, amelyikkel 3 éve feledhetetlen döntőt játszott, de veszített. Most visszavágott. De ha csak szimplán ennyi történt, mennyivel nyugodtabban néztük volna a meccset.

Ha végig akarja nézni, hogyan potyogtak a gólok Kölnben (33-30), itt megteheti.

ELSŐ FÉLIDŐ:

A magyar kapuban Sterbik Árpád kezdett, Mackovsek és Nagy László volt a két átlövő, Blagotinsek a beálló, Gajic és Strlek a két szélső, utóbbi 3 éve épp a lengyelekkel már megnyerte a sorozatot.

Némi magyarázat a felálláshoz. Mackovsek jól védekezik, és ha az ellenfél rohanni szeretne, akkor visszaér. Ugyanez igaz a szlovén beálló Blagotinsekre is.

A rivális első támadásainál rögtön jött Terzic védekezni – a hosszabb oldalra kellett őt cserélni -, amiben jelentős kockázat volt, cserében nagyon stabil lett tőle a védelem. Ez egy kisebb meglepetés volt Davistól korábbi játékostársa és mestere, Talant Dujsebajevvel szemben.

24 Galéria: A Veszprém-Kielce kézilabda BL-elődöntő (33-30) képei Fotó: picture alliance / Getty Images Hungary

Talán ennek is köszönhető, hogy a Veszprém tökéletesen kezdett, és 4 perc alatt meglépett 4-0-ra. Blagotinsek egy lassú támadás végén talált a kapuba, Strlek egy labdaszerzés után, Blagotinsek kiharcolt heteséből Gajic, majd az üres kapuba Nenadics ívelte a labdát.

Az álomrajt után a visszavonulását pár hete bejelentő Nagy László a jobb alsóba bombázott (5-1), és amíg ő a pályán volt, nem is akadozott a mieink támadójátéka. Terzic cseréjéről is le kellett mondani, mert hosszú távon nem volt tartható ez a felállás..

8-5 után viszont a lengyelek ötöt lőttek, megmutatták mennyire veszélyes csapatot alkotnak, mert ha Cupara védett, azonnal tudtak rohanni, Alex Dujsebajev pedig amikor már úgy tűnt, hogy megállították, akkor is villant egy a csuklója. Ráadásul Sterbik egy ártatlan mozdulatnál elterült, kiült az arcára a fájdalom, azonnal látni lehetett, nem tud talpra állni egyedül.

8-10 után viszont 11-11 lett, Tönnesen és a szintén búcsúzú szerb Ilics (2-szer már nyert BL-t a Kiellel) lökte tovább a magyarokat, és Lékai is fontos gólokat szerzett.

13-13-mal mentek pihenőre a csapatok. Mivel Sterbik lábfejét kezelni kellett, nagyjából eldőlt, már nem tud visszajönni, és a vasárnapi döntőre sem volt jó előjel a bicegése.

MÁSODIK FÉLIDŐ:

A második félidőben is a Veszprém kezdett jobban, megint meglépett két góllal, majd még egyszer. (18-16) A rivális azonban egy pillanat alatt egyenlített.

18-18-nál Strlek hetest hibázott, a jövőre Veszprémbe szerződő Cuparától érezhetően tartottak. Blagotinsek piros lapot kapott - videózták a bírók az arcra irányuló mozdulatot -, Cindric betörése után Mikler megfogta a labdát. A kapus azonnal Lékaihoz passzolt, aki két percet harcolt ki, nem tudták szabályosan feltartóztatni. Majd be is fejezte az akciót.

Ekkor jöttek a meccs legfontosabb pillanatai.

Nenadics duplájával ugyanis már 21-18 lett. Előbb ziccerben tört kapura, majd az üres kapuba hajított.

A 21. gól pontosan olyan könnyű volt, mint a 22., mert akkor a szlovén szélső, Dragan Gajics továbbította az üres kapuba a labdát. Előtte persze labdát kellett szerezni, de akkor a veszprémi fal azt az erejét mutatta, amit a fontos meccseken a második félidőben. Folyamatosan elbizonytalanította a támadókat, mert valósággal le is pattantak róla.

Onnan Cindric és Nenadics gólpárbaja következett, és ha vezetett is a Veszprém, egy pillanatra sem nyugodhatott meg. Nagy Lászlónak ráadásul ápolni kellett a bal vállát, és mivel kötözték, nem is jött már vissza a folytatásra. Nála is lehetett látni, hogy fájdalmai vannak.

Az előnyével most sokkal jobban gazdálkodott a Veszprém, az utolsó 10 percre 28-25-tel fordult a két csapat, és akkor ugyan jött kétszer egymás után Blaz Janc, a meccs pedig újra nyílt lett, de nem sokáig.

Jött ugyanis Nenadics

Vérfagyasztó hetese pontos volt, pontosan nem is lehetett látni, hová megy a labda, de végül a kapuba pattant. Dujsebajev büntetőből válaszolt erre, majd Tönnesen előtt megnyílt a fal, és ha már be tudott ugrani a hatoson belülre, akkor a felsőbe vágta a labdát. A Kielce időt kért.

Emberelőnybe kerültek, Dujsebajev lövését azonban Mikler kiütötte a kapufa mellé. Nenadics hetese viszont megint utat talált a kapuig, ez volt a szerb irányító tizenegyedik gólja, vagyis ő volt a meccs embere.

24 Galéria: A Veszprém-Kielce kézilabda BL-elődöntő (33-30) képei Fotó: Ina Fassbender / AFP

A lengyelek létszámfölényben eladták a labdát. Ekkor már érezni lehetett, ezt a meccset megnyeri a Veszprém, pláne mert Lékai nem túl erős labdája bepattant (ez volt a magyar irányító negyedik találata). Két perc volt akkor hátra. (32-28)

Janc góljára megint Nenadics válaszolt, kitempózott egy lövést, és középről a süllyedő sánc mellett a felsőbe küldte a labdát, amivel már a teljes csarnokot talpra kényszerítette, aki nem a magyaroknak drukkolt, ők sem tudtak ülve maradni. Ezzel a góllal tette fel fantasztikus teljesítményére a koronát. Ritkán látni a négyes döntőben ennyire elsöprő teljesítményt.

A lelátóról pedig felhangzott:

"ti vagytok a legnagyobbak."

A vége 33-30 lett, a vasárnapi döntőben este hattól a Vardar vagy a Barcelona jön. David Davis mindkét csapattal szemben hibátlan az idei szezonban.

Telekom Veszprém-PGE Vive Kielce (lengyel) 33-30 (13-13)

Gólszerzők: Nenadic 12, Gajic 5, Lékai, Strlek 4-4, Nagy L. 3, Tönnesen, Blagotinsek 2-2, Ilic 1, illetve A. Dujsebajev 7, Cindric, Karalek 5-5, Janc, Kulesh 3-3, Moryto, Mamic 2-2, Fernández Pérez, Jurkiewicz, Jachlewski 1-1

(Borítókép: Ina Fassbender/AFP)