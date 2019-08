Első bukaresti meccsén elszakadt Nora Mörk keresztszalagja

Rettentően szerencsétlenül sikerült a Győrtől az előző idény végén távozó norvég klasszis, Nora Mörk bemutatkozása a román CSM Bucuresti csapatánál: a jobbátlövő rögtön az első meccsén megsérült, hétfőn pedig kiderült, hogy ismét keresztszalag-szakadást szenvedett – írja a Gazeta Sporturilor.

A világ- és háromszoros Európa-bajnok norvég játékos remekül játszott a Vâlcea ellen 29-23-ra megnyert meccs első félidejében, négy gólt is szerzett, a második játékrész első támadása alatt viszont a térdéhez kapott, aztán a földre is rogyott, miután megpróbált elmenni a dán Ann Grete Norgaard mellett. Mörk rögtön el is ment az öltözőbe.

Innen még visszatért, pályára viszont már nem lépett, kispadon ülő csapattársainak kellett megnyugtatnia őt. A meccs után a norvég Aftenposten megszólaltatta a játékos apját, aki akkor még azt mondta, nem hiszi, hogy komoly baja lenne Mörknek, de a klub Facebookon azt írta, hétfőn így is komolyabb vizsgálatoknak vetik alá a jobbátlövőjüket.

Hivatalos eredmény egyelőre nem érkezett ezekről, a Gazeta Sporturilor ugyanakkor úgy értesült, hogy Mörknek a bal térdében elszakadt a keresztszalagja, egy ilyen sérülés pedig akár a norvég klasszis karrierjének végét is jelentheti. Mörk térdét eddigi karrierje során nyolcszor kellett megoperálni, a legutóbbi két műtétet ráadásul a bal térdén hajtották végre.

A norvég játékos tavaly áprilisban egy év kihagyás után tért vissza a Győrnél, akkor arról beszélt, hogy soha nem fogja elfelejteni azt a meccset, és azt is elmondta, hogy az a visszatérés volt karrierje legszebb pillanata. Ekkor beszélt egyébként arról is, hogy azért igazol Bukarestbe, mert úgy érzi, hogy eljött az idő, hogy új fejezetet nyisson.