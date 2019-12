Dráma a női kézilabdában: 7 gólos előnyről vesztettünk, kiestünk a vb-ről

Régen produkált a női kézilabda-válogatott ekkora összeomlást (itt olvashatja vissza percről percre). Az első félidő kiváló játéka és hétgólos vezetés után a második félidőben betlizett a magyar csapat. A románok ezt kihasználták, feljöttek, majd megnyerték a meccset. Így ők jutottak a 12 közé, mi búcsúzunk.

Első félidő: álomkezdés után magabiztos vezetés

Román támadással és Bíró Blanka két védésével indult a meccs, támadásban pedig az ismét kezdőben játszó Tomori Zsuzsa gólja következett. Látszott, hogy a magyar játékosok nagyon koncentráltak és eltökéltek, újabb kivédekezett román támadás után ugyanis Kovacsics Anikó kapura törése és gólja jött.

A gólokban a harmadik belső támadónk sem akart lemaradni: Háfra Noémi hatalmas góljával már háromgólosra nőtt az előny rögtön az elején (3-0). Az álomkezdés pedig folytatódott: Kljuber Katrin belőtte a hetest, a román edző pedig időt kért.

De a románok rémálma folytatódott, Schatzl Nadine szélről talált be. A románok a nyolcadik perc végén voltak először eredményesek. De a magyarok lendületét ez nem vette el, Tomori újabb átlövése után a rá következő támadásban Kovacsics szambázott be a kapu elé, és nagy gól lőtt (7-1). Negyedóra alatt mindössze négy gólt kaptunk a románoktól, a legjobbjukat, Cristina Neagut nagyon jól sikerült semlegesíteni.

Ezután elkezdtünk cserélni, és ez némileg visszavetette a magyarok lendületét. De a vezetésünket magabiztosan őriztük, és a 20. percben is öt góllal mentünk (11-6). A románok pedig nem találták a Tomori–Tóvizi páros által vezetett védelmünk ellenszerét, így a félidő hajrájában még növelni is tudtuk a különbséget, Szabó Laura beállóból kétszer is betalált, majd a hetesét is belőtte (15-8). A félidő végén Vámos Petra egészpályás gólt is lőtt, Neagu hetesből szépített. De ez a félidő a miénk volt, ráadásul hatékony, szép kézilabdát mutattunk be: 16-10-zel ért véget az első 30 perc.

Második félidő: jött a rémálom és a kiesés

A második félidő elején felváltva estek a gólok, a románok gyors labdajáratással és közbelövésekkel próbáltak felkapaszkodni. Mi sem lassítottuk a játékot, és így több pontatlanság is becsúszott, feljöttek a románok négy gólra (18-14). Beszédes, hogy míg az első félidőben 15 perc alatt kaptunk négy gólt, most 5 perc alatt lőttek ennyit a románok.

Támadásban sem sikerült ekkor ellensúlyoznunk a védekezési hibákat, 12 perc alatt csak két gólt tudunk lőni, Tóth Gabriella a hetesét is kihagyta. A románok visszatértek a meccsbe, és a félidő közepén két-három gólosra csökkent a különbség. Csak nagy nehezen tudtunk gólt lőni, mivel az átlövőink nem az első félidei formájukat és ellenállhatatlanságukat mutatták (20-18).

Éppen a félidő hajrájának kezdetén csökkent egygólosra a különbség, ám Kovacsics Anikó lendületet vett, és csodálatos betörés után lőtt a kapus feje fölé. Az újabb román gólra pedig szintén Kovacsics válaszolt (22-20). A végjátékban pedig nem hagytuk, hogy a románok kiegyenlítsenek, és elsősorban Kovacsics lövéseinek köszönhetően sikerült tartani a két-három gólos előnyt.

Az utolsó percekre viszont nyitottá vált a meccs, mert egy gólra jöttek fel a románok (27-26), a védekezésünk ugyanis hatástalan volt. Az 59. percben Faluvégi rontott lövése után a román balszélső kiegyenlített a túloldalon (27-27). Egy perc volt hátra, Rasmussen – akinek a reklamálása vagy beszólása miatt a csapat két perces kiállítást kapott – időt kért.

Az utolsó perc nagyon kiélezetté vált: a magyar támadás végén Kovacsics lőtt volna kapura, de elvették tőlünk a labdát. A románok időt kértek, majd a kapusukat lehozva két beállóval támadtak. Sikerült a betörés, bár gól akkor nem lett, a románok hetest kaptak. Belőtték, Kiss Éva nem tudta kivédeni.

28-27-re nyert Románia, így továbbjutott, mi pedig kiestünk a világbajnokságról. Nagyon távol kerültünk az olimpiától.

