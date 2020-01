Norvégia másik szint, kiütötte a magyar kéziseket

A magyar férfi kézilabda-válogatott első középdöntős meccsén simán kikapott az Európa-bajnokságon. Norvégia hozzánk hasonlóan csoportelsőként érkezett Malmőbe - eddig Trondheimben játszottak -, ők a 2017-es (Franciaország), míg a magyarok a 2019-es világbajnokon (Dánia) léptek át.

A norvégok a két nagyágyú búcsúja után egyértelműen favorittá léptek elő, két hasonló értékű soruk van, és úgy is játszottak. Nálunk egy idő után az volt a legfontosabb, hogy minél szűkebb vereséggel megússzuk, mert az olimpiai selejtezőre jutásnál minden gólnak jelentősége lehet. Remélhetőleg ennek a hétgólos vereségnek nem lesz jelentősége. Ha visszanézné, mi történt, itt megteheti.

ELSŐ FÉLIDŐ:

Az első 10 perc után 9-2 volt a norvégoknak, egészen más sebességgel játszottak, mint az eddigi ellenfeleink, és nem sikerült őket megfékezni. Tetszés szerint érték el góljaikat.

A legnagyobb sztárjuk, Sander Sagosen mellett Johannesen és Röd is bevágta átlövésből, és mindkét szélső eredményes volt, valamint a beállót, Overbyt is sikeresen meg tudták játszani.

10 Sander Sagosent blokkolja Szita Zoltán Galéria: Magyarország - Norvégia kézilabda Eb mérkőzés (Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP)

15-5-re és 17-7-re is vezettek – ekkor elsősorban a balkezes Röd villogott -, majd Mikler Roland helyére hiába állt be Székely Márton, és hiába hárított hétméterest, legtöbbször közelről lőhettek neki, kiszolgáltatott helyzetben találta magát.

Innen pozitívumok jöttek, Nagy Bence szép gólokkal szállt be a meccsbe, Fekete Dávid pedig belőtte a tornán az első gólját. A félidő végére 20-12 lett, miután Ligetvári Patriknak voltak szép lövései a bal alsó sarokba. Viszont amíg Izland ellen 18 gólt kaptunk, most egy félidő alatt többet.

MÁSODIK FÉLIDŐ:

A szünet után két gyors góllal kezdtünk, a 32. percben viszont videózás után piros lappal kiállították Bánhidi Bencét. Eltalálta az ellenfele arcát, és ugyan nem volt szándákos, és éppen csak hozzáért az ujja Johannesenhez, de végül is meg lehetett adni. Nézzük a jó oldalát, az eddig elég sokat pályán lévő szegedi beálló így elég sokat pihenhetett a második félidőben.

A 40. percben 23-18-ra vezettek a norvégok, Bóka Bendegúz alakította ki ezt az állást, ő továbbra sem hibázott lövést ezen az Eb-n. Rosta Miklós következett, és máris látótávolságon belül voltunk, de a norvégoktól Johannesen már passzív jelzés alatt fontos gólt lőtt, ami megállította a mieink felzárkózását.

26-20 volt az ellenfélnek, amikor negyedóra volt hátra, Nagy Bence eredményes játéka volt a mieink oldalán a pozitívum. Az utolsó negyedórában a játék képe nem változott, Rosta Miklósnak újra voltak jó megmozdulásai, de Sagosenen érezni lehetett, hogy ő akar az Eb gólkirálya lenni, elvállalta a lövéseket, és ezek pontosak is voltak. Dupla kínai figura után is betalált a PSG átlövője, a meccs egyik legszebb gólját érte el. Nálunk akadt még pozitívum: Ubornyák Dávid bemutatkozott az Eb-n, két gólt is lőtt a szélről. Gyógyír, a második félidőt legalább megnyertük.

10 Galéria: Magyarország - Norvégia kézilabda Eb mérkőzés Fotó: Tt News Agency / Reuters

Ezt a félelmetes tempóban játszó norvég csapatot nem lehetett tartani, a végeredmény pedig 36-29 lett, ezzel először kapott ki a Gulyás István-Chema Rodriguez-Nagy László trió.

Vasárnap a Lubomir Vranjes vezette szlovénok jönnek, az lesz a kulcsmeccs, hatalmas presztízscsata is egyben. Ha akkor sikerül javítani, életben maradnak az olimpiai remények, de még akár a legjobb négy közé is lehet kerülni.

A csoport állása: 1. Norvégia 4 pont, 2. Szlovénia 4 pont, 3. Magyarország 2, 4. Svédország 0, 5. Portugália 0 6. Izland 0

A magyar gólszerzők: Ligetvári és Nagy B. 5-5, Balogh, Bánhidi, Máthé, Rosta 3-3, Hornyák, Ubornyák 2-2, Bóka, Szita, Fekete 1.

(Borítókép: Petter Overby gólt lő Mikler Rolandnak. Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP)