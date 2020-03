A női kézilabda Bajnokok Ligája második csoportkörének zárófordulójában a már kieső Ferencváros nem tudta megnehezíteni a végső győzelemre is esélyes orosz Rosztov dolgát. A Rosztovban lényegében a komplett orosz válogatott játszik, ami felvezette a két hét múlva sorra kerülő olimpiai selejtezőt. (Igaz a győri selejtezőben elsősorban nem az olimpiai bajnok oroszokat, hanem a szerbeket kellene legyőzni a továbbjutásért.)

A hazai csapat az első félidőben 16-9-re vezetett, Makejevát minden helyzetben megtalálták, és a beálló könnyedén értékesítette a helyzeteit.

A legnagyobb sztárjuk, a bal kezes Vjahirjeva jól mozgatta a csapatát, és ha kellett, pontosan is lőtt. Elek Gábor időkérésénél azt mondta, tologatjuk a labdát, mint költözéskor a bútort. Ez a megállapítás jól tükrözte, milyen volt a támadások dinamikája, pontossága. A félidőben 17-9 volt az állás.

A második félidőt is rosszul kezdték az oroszok az elsőhöz hasonlóan, aztán 23-15-re is elhúzott a Rosztov, miután már nem erőltette igazán a játékot. Ezt az esélyt Klujber és Háfra is maximálisan kihasználta, egyre pontosabban és határozottabban lőttek, és a végére tisztes lett a hátrány. 29-26-ra nyert a Rosztov.

A Győr hazai pályán fogadta a román Valceát, és 35-29-re nyert. A címvédő és csoportelsőként továbbjutó győriek a nyolc között a másik román csapattal, a CSM Bukaresttel játszanak.