Két meghatározó FTC-játékos is a Győr női kézicsapatában folytatja

A 22 éves Háfra Noémi 2013-ban szerződött a zöld-fehérekhez, végigjárva a szamárlétrát lett alapember Elek Gábor csapatában. A három nap múlva a 27. születésnapját ünneplő Schatzl Nadine 2015-ben lett a fővárosi csapat kézilabdázója, előtte évekig játszott Győrben is.

Évek óta figyeltük Noémi játékát. Egyértelműen a magyar kézilabdázás legnagyobb tehetségéről van szó. Az elmúlt években nagyon sokat fejlődött, és bízom benne, hogy Győrben még jobb játékossá válhat, ami nemcsak nekünk, hanem a magyar válogatottnak is az érdeke. Korábban is elmondtam, hogy ha van olyan magyar játékos, aki a Győri Audi ETO KC szintjét képviseli, akkor mindent megteszünk, hogy Győrben szerepelhessen. Noémi maximálisan megfelelt az elvárásainknak, éppen ezért hároméves szerződést írtunk alá

– fogalmazott a klub honlapjának Bartha Csaba elnök.

HIÁBA MARASZTALTÁK ŐKET

„Háfra Noémit gyerekkora óta nevelgettük, komoly szintre ért, és olyan életút állhatott volna előtte, mint Kökény Beatrixé vagy Szucsánszki Zitáé, hozzájuk hasonlóan a Fradi ikonjává válhatott volna, ezért furcsa és fájó számunkra, hogy nem szeretett volna maradni, de el kell fogadnunk, hogy ez már más világ, hogy ez már nem mindenki számára vonzó. Schatzl Nadine is fontos játékosunk, meghatározó személyiség az öltözőben és a pályán is, számítottunk volna rá mindkét színtéren a jövőben is. A klub mindent megtett azért, hogy szerződést hosszabbítson a játékosokkal, de ők más csapatba szerettek volna igazolni. Köszönjük eddigi munkájukat, további pályafutásukhoz pedig sok sikert kívánunk” – idézi Bognár Lászlót, az FTC kézilabda szakosztályának ügyvezető igazgatóját a fradi.hu.