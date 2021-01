Kaotikus körülmények között kezdődik a történelmi kézi-vb

A magyar válogatott a 2020 januárjában rendezett Európa-bajnokság malmői csoportjában a kontinensviadal egyik legkellemesebb meglepetését okozta szereplésével:

a társházigazda Dániával döntetlent játszott, Oroszországot és Izlandot megverte, így első helyen lépett tovább a középdöntőbe.

Ott bár a norvégok ellen nem volt esélye a pontszerzésre, legyőzte a korábbi magyar szövetségi kapitány, Ljubomir Vranjes irányította, később elődöntőbe jutó szlovéneket, és bár a végén a svédektől és a portugáloktól kikapott és a kilencedik helyen zárt,

rengeteg örömet szerzett a magyar szurkolóknak.

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy az egyébként is alaposan megfiatalított együttesnek sérülések miatt három rutinos alapemberét, Lékai Mátét, Bodó Richárdot és Ancsin Gábort is nélkülöznie kellett, még nagyobb értéke van a remek szereplésnek. Hasonló utat szeretne bejárni az egyiptomi vb-n is a csapat, ráadásul immáron az egy évvel korábban hiányzó klasszisokkal a keretben.

Egy érzékeny veszteség azonban így is érte a magyar együttest a felkészülés elején, Ligetvári Patrik ugyanis nem épült fel a koronavírus-járványból, így ő nem tarthat a csapattal Gízába.

Sajnos Patrik eredménye még azt sem engedte, hogy terheléses vizsgálaton vegyen részt, így nélküle utazunk Egyiptomba

– mondta a szakmai stáb tagja, az MKSZ alelnöke, Nagy László, majd így folytatta: „Vele huszonegyen lettünk volna, így most 20 fős kerettel vágunk neki a tornának.

Természetesen hiányozni fog Patrik játéka, hiszen rendkívül fontos szerepe van a csapatban, így némileg változtatnunk kellett a taktikán is. Ettől függetlenül a srácok jól dolgoztak, remek a hozzáállásuk, így nagyjából a tervek szerint zajlott a munka. Szerencsére azok az alapok, amelyeket lefektettünk nagyjából egy éve, szépen megmaradtak, így nem a nulláról kellett elkezdenünk a dolgokat. A nehéz körülmények ellenére jó állapotban vagyunk!

A Telekom Veszprém balátlövőjének hiánya mellett még egy dolog azért megnehezítette a csapat dolgát, amely a szlovák válogatottal két edzőmeccset játszott volna a világbajnokságot megelőzően,

ám északi szomszédaink játékosai közül többen szintén megfertőződtek a koronavírussal,

így végül ezekre nem került sor.

A tornán úgynevezett „buborékban” lesznek majd az együttesek, erről a kihívásról a szövetségi kapitány, Gulyás István beszélt.

Mindenkire rendkívül fontos szerep hárul majd ezen a vb-n, nemcsak a játékosokra, hanem a stábtagokra, az edzőkre, a masszőrökre, az orvosokra is, nem beszélve a pszichológusokról. Az ő segítségüket is kértük ugyanis, hiszen fel kellett készülnünk a bezártságra, és hogy monoton lesz a környezet.

Lékai Máté viccesen megjegyezte, nagyon bízik abban, hogy nem rontják azt a remek színvonalat, amibe visszacsöppentek Bodó Richárddal és Ancsin Gáborral, hanem, ha lehet, próbálnak emelni rajta.

Öregnek érzem magam ebben a csapatban, már a második legidősebb játékos vagyok a keretben. De nincs mit tenni, ez az élet rendje, ahogy telnek a meccsek, az évek és a szezonok, az ifjú titánok folyamatosan kiszorítják a rutinosabb társakat. De azt hiszem, a tapasztaltabb játékosok nevében is mondhatom, mindent megteszünk majd, hogy hozzátegyük a játékhoz a magunkét, és amiben lehet, segítsük a fiatalokat.

Ami a várakozásokat illeti, a sportolók nagyravágyó tervekkel utaznak a vb-re.

Szeretném, hogy ugyanaz a mentalitás jellemezze a csapatot, ami tavaly Malmőben is. Alapcél, hogy a csoportból továbbjussunk, ha lehet, minél több ponttal, de azzal sem szeretnénk megelégedni

– mondta az irányító Győri Mátyás.

A lengyel Wisla Plock csapatát erősítő Szita Zoltán az Indexnek elárulta, a hangulat legalább annyira jó a válogatottnál, mint egy éve, az új emberek is könnyen beilleszkedtek, a régiekre pedig nagy szükség lehet majd a kiélezett meccseken.

Talán ha Malmőben a svédek és a portugálok ellen ott van a pályán Lékai Máté vagy Bodó Ricsi, nem követjük el azokat a hibákat, amelyek miatt sajnos kikaptunk, és jobban jövünk ki mérkőzések kritikus pillanataiból. Most viszont itt lesznek, úgyhogy bizakodó vagyok. Hihetetlen, mennyi szeretetet kaptunk a tavalyi Eb-n és azt követően is a szurkolóktól, jó lenne valami hasonló euforikus élménnyel megajándékozni őket újra. Természetesen nagyon fognak hiányozni a lelátóról, de nyilván most az egészség a legfontosabb, nekünk is alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez.

Az esélyekről így nyilatkozott a 22 éves játékos:

Nem tudjuk, ki mennyire veszi komolyan a tornát, azt viszont megígérhetem, hogy mi minden meccsen 100 százalékot fogunk nyújtani. Már csak azért is, mert ez egy fontos állomása a 2022-es, hazai rendezésű Eb-nek a mi szempontunkból, és mivel keveset tudunk együtt készülni, minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy a közös sikerek még inkább összekovácsolják ezt a csapatot.

Bánhidi Bence már az Indexnek adott korábbi interjújában is arról beszélt, most kell nagyot álmodni.

Ha a szívünkre tesszük a kezünket, nem vagyunk erős csoportban, Uruguay és a Zöld-foki-szigetek ellen kötelező a győzelem, a németek klasszisai közül pedig többen is lemondták a szereplést a koronavírus miatt. Úgyhogy anélkül, hogy elszállnánk, igenis lehet komolyabb célokat kitűzni.

Nos, bár még el sem kezdődött a torna, a világjárvány már most rányomja a bélyegét.

A vb-címvédő dánok legnagyobb klasszisa, Mikkel Hansen például erősen gondolkozott azon, hogy nem utazik el Egyiptomba a pandémia miatt, ám végül úgy tűnik, a PSG balátlövője ott lesz a megmérettetésen.

A magyarokkal egy csoportban lévő csapatoknál viszont ennél sokkal komolyabb a baj: kedden derült ki, hogy a

Zöld-foki-szigetek csapatában heten is pozitív mintát produkáltak, így az afrikai alakulat szereplése erős kérdőjeleket vet fel.

Ahogyan a németeké is, igaz, más aspektusból: ők már augusztus óta a világbajnokság törlése mellett kampányoltak, végül a friss Bajnokok Ligája-győztes THW Kiel három játékosa, Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek és Steffen Weinhold, továbbá a Melsungen kézilabdázója, Finn Lemke is lemondta a szereplést, amit a vírushelyzet miatti aggodalmaikkal indokoltak. Fabian Wiede, Jannik Kohlbacher, Franz Semper, Tim Suton és Christian Dissinger sérülés, illetve betegség miatt nem áll a válogatott rendelkezésére,

ettől függetlenül Alfred Gislason szövetségi kapitány és a német szövetség vezetői is optimistán várják a tornát,

és a keretbe kényszerből bekerült fiatal, tehetséges játékosaiktól is remek teljesítményt remélnek.

Kedden az Egyesült Államok részvétele is kérdésessé vált, náluk 17 vagy 18 fertőzött játékost regisztráltak a hét elején. Végül a szövetség úgy döntött, visszalépnek a tornától, így a helyüket Svájc veszi át. Pedig magyar szempontból is érdekes lett volna az USA szereplése, hiszen

az utazó keret tagja volt a 20 éves Merkovszki Pál is, aki az NB I-ben szereplő B. Braun Gyöngyös kapusa.

A csehek sorsa már korábban eldőlt, a rengeteg koronavírusos eset miatt az együttes szintén visszalépett, helyettük Észak-Macedónia ugrik be a világbajnokságra.

A pályán mutatott teljesítmény mellett tehát akár az is dönthet a világbajnoki cím sorsáról, hogy melyik együttest kerüli el leginkább a fertőzés. Hogy ezek után sportszakmailag mekkora értéke lesz az aranyéremnek, annak megítélését az EHF elöljáróira, valamint olvasóinkra bízzuk...

Mi azonban reménykedjünk, hogy a magyar csapat ezúttal is örömteli pillanatokkal ajándékozza majd meg a szurkolókat,

akik ezúttal csak tévén keresztül buzdíthatják az együttest, lévén a meccseket zárt kapuk mögött rendezik.

A magyar férfi kézilabda-válogatott kerete:

Kapusok: Borbély Ádám (Veszprémi KKFT), Mikler Roland (Mol-Pick Szeged), Székely Márton (Telekom Veszprém)

Jobbszélsők: Hornyák Péter (Grundfos Tatabánya), Rodríguez Álvarez Pedro (Balatonfüredi KSE)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (Grundfos Tatabánya), Balogh Zsolt (Grundfos Tatabánya), Máthé Dominik (Elverum – Norvégia)

Irányítók: Győri Mátyás (Grundfos Tatabánya), Hanusz Egon (Csurgói KK), Lékai Máté (Telekom Veszprém), Nagy Bence (Ferencváros)

Beállók: Bánhidi Bence (Mol-Pick Szeged), Rosta Miklós (Mol-Pick Szeged), Sipos Adrián (Grundfos Tatabánya), Topic Petar (Balatonfüredi KSE)

Balátlövők: Bodó Richárd (Mol-Pick Szeged), Szita Zoltán (Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Sunajko Stefan (Grundfos Tatabánya)

Csoportbeosztás:



A-csoport (Gíza): Németország, Magyarország, Uruguay, Zöld-foki-szigetek

B-csoport (Új főváros): Spanyolország, Tunézia, Brazília, Lengyelország

C-csoport (Alexandria): Horvátország, Katar, Japán, Angola

D-csoport (Kairó): Dánia, Argentína, Bahrein, Kongói DK

E-csoport (Gíza): Norvégia, Ausztria, Franciaország, Egyesült Államok

F-csoport (Új főváros): Portugália, Algéria, Izland, Marokkó

G-csoport (Kairó): Svédország, Egyiptom, Észak-Macedónia, Chile

H-csoport (Alexandria): Szlovénia, Fehéroroszország, Dél-Korea, Oroszország

A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe, ahová az egymás ellen szerzett pontokat viszik majd magukkal.

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Január 15., 20.30: Magyarország–Zöld-foki-szigetek

Január 17., 20.30: Magyarország–Uruguay

Január 19., 20.30: Magyarország–Németország

(Borítókép: mksz.hu / Kovács Anikó)