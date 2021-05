Bánhidi Bence 2025-ig hosszabbított Szegeden

A nemzeti együttesben és a szegedieknél is meghatározó beálló kedden a klub honlapján kiemelte: hosszú távra tervez Szegeden, ahol kiváló szakmai munka folyik. Szűcs Ernő Péter klubelnök hozzátette:

A 26 éves, győri születésű Bánhidi 2016-ban került a Szegedhez, amellyel 2018-ban bajnoki címet ünnepelt, 2019-ben pedig Magyar Kupát nyert. A magyar bajnokságban eddig 105 meccsen lépett pályára, és 266 gólt szerzett. A Bajnokok Ligájában 269 találatnál jár, jelenleg a szegediek góllövőlistáján a negyedik helyet foglalja el.

Bánhidi az M1 aktuális csatornán elismerte, hogy a Telekom Veszprém, a Barcelona és a Paris Saint-Germain csapatától is kapott ajánlatot, a tárgyalásig is eljutottak, mégsem távozik jelenlegi együttesétől.

Nagyon jólesik, hogy ennyire szeretnek Szegeden, én is nagyon szeretem a csapatot, a szurkolókat és a várost is, jól érzem magam itt, ezért is döntöttem így