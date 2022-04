A Fradi öttel nyert a Győr ellen, maradt esélye a címvédésre

Váratlan esemény zavarta meg az eredetileg 18.30-ra kiírt szuperrangadót, a győriek busza ugyanis az M1-es autópályán óriási dugóba került, így a tervezettnél jóval később érkezett meg Budapestre. A Fradival és a Magyar Kézilabda Szövetséggel egyeztetve végül 18.50-re módosult a kezdési időpont, addig zsúfolásig meg is telt az Elek Gyula Aréna.

A két együttes november 17-én már találkozott egymással, akkor az ETO 25–20-ra győzött. Ez azt jelentette, hogy a címvédő FTC-nek minimum hat gólos győzelemre volt szüksége, hogy az egymás elleni összevetésben jobban álljon, és azonos pontszám esetén ismét ünnepelhessen az idény végén – feltéve persze, hogy a hátralévő fordulókban már egyik csapat sem veszít pontot.

A Ferencváros ennek megfelelően jól kezdte a találkozót, Emily Bölk révén szerzett vezetést, gyorsan jött azonban a vendégek válasza Veronica Kristiansen heteséből. Nagy rohanás jellemezte az első perceket, 2–2 után viszont a hazaiak szó szerint állva hagyták a riválist. Amelyhez persze kellett Stine Bredal Oftedal kiállítása is, de a Fradi 5–0-s rohammal 7–2-re elhúzott, érkezett is Ambros Martín időkérése. Egy jó védekezést követően viszont újra az FTC talált be: Angela Malestein hetesével már 8–2 állt az eredményjelzőn.

A győriek talán ekkor kaptak észbe először, hogy nem lenne ildomos ennyire elengedni riválisukat és sorozatban három találatot szerezve 8–5-re zárkóztak. A Fradi azonban komolyan gondolta a bajnoki cím életben tartásához szükséges győzelmi különbséget, főleg Klujber Katrin és Szöllősi-Zácsik Szandra távoli átlövéseinek köszönhetően állt vissza a félidő hajrájáig a közte öt (13–8).

Csiszár-Szekeres Klára szabálytalansága viszont büntetőt és két perces kiállítást ért, azt Kari Brattset értékesítette, majd egy nagy védést követően Amandine Leynaud dobott egész pályás gólt az üres kapuval támadó hazaiaknak. Az utolsó percekre felforrósodott a hangulat:

egy pályán történt esetet követően Elek Gábor és Ambros Martín kis híján összeverekedett a kispadoknál, a két vezetőedzőt úgy kellett szétválasztani.

A közjáték a Fradit zavarta meg jobban, pontatlanná váltak a hazai csapat támadásai és hátul is kihagyott a figyelem, így a szünet előtt minimálisra, 14–13-ra csökkentette hátrányát a vendég alakulat.

Fordulás után pedig kezdődhetett minden elölről, Ryu Ju Unhi révén ugyanis egalizáltak a győriek. Akik a 33. percben Kristiansen betörése után a meccs folyamán először a vezetést is átvették (15–16), és bár jóval kevesebben volt a győri tábor, ebben a periódusban egyértelműen ők voltak a hangosabbak a csarnokban.

Janurik Kinga fontos védéseivel azonban a lépést legalább tartotta a Fradi az egyre inkább koncentráltabban és jobban játszó ETO-val, amely Oftedal révén a 28. percben mégis 8–16-ra vezetett, Elek Gábor kénytelen volt időt kérni.

Hatottak az intelmek, Malestein kissé szerencsés lövésével, egy jó védekezéssel, valamint Klujber gyönyörű betörésével passzívnál ismét egyenlő volt az állás (18–18). Sőt, Klujber egy szép testcsellel gyakorlatilag megint megetette a Győr komplett védelmet és sorozatban a harmadik ferencvárosi találatot szerezve újra a címvédőnél volt az előny.

Bár Linn Blohm révén megtörte a gólcsendet az ETO, Bölk és Klujber újabb találata 10 perccel a vége előtt kétgólos előnyt jelentett a Fradinak, 21–19-nél ezúttal a vendégek szakmai stábja kért időt.

Ez a szünet is remekül lett időzítve, a Győr ugyanis Kristiansen távoli, valamint Faluvégi Dorottya szélről dobott góljával egyenlített. A hatgólos Fradi-győzelem ekkor már távolinak tűnt, főleg, hogy hét perccel a vége előtt Oftedal volt eredményes, 23–22-re megint a vendégek vezettek.

Klujber vezérletével azonban újfent fordított az FTC, sőt, Bölk újabb elképesztő átlövése után már 25–23 állt az eredményjelzőn, ám már csak alig öt perc volt hátra. Kettővel a vége előtt viszont ismét három volt közte, Malestein repült be a szélről, majd Janurik bravúrja és Klujber hetesét követően 28–24-nél kérte ki utolsó idejét Ambros Martín.

Riu fölé bombázott, az ellentámadásból pedig Kristiansen kapott pirosat, miután „véletlenül” egy fault után elrúgta a labdát.

Videózás után időn túli hetest dobhatott Klujber, a mezőny legjobbja pedig döntő pillanatban is higgadt maradt és a kapuba bombázott.

A Fradi 29–24-re nyert, így ha mindkét alakulat hozza a hátralévő meccseit, a gólkülönbség dönthet a bajnoki cím sorsáról. A Győrnek még két mérkőzése van hátra, a Debrecen és a Dunaújváros ellen és jelenleg 89-cel jobb a gólkülönbsége a Fradinál.

Elek Gábor együttesére viszont még öt találkozó vár, kettő a Szombathely ellen, valamint a Vác, a Kisvárda és a Budaörs lesz a budapesti zöld-fehérek ellenfele.

A meccs legjobbja, Klujber Katrin így nyilatkozott a lefújást követően: „Az volt a célunk, hogy megnyerjük a mérkőzést, mindegy, hogy mennyivel. Tudtuk, hogy nagy rangadó lesz, annak ellenére, hogy a hatgólos különbség nem jött össze, nagyon boldogok vagyunk. Élveztük a játékot, és amit előre megbeszéltünk, azt támadásban és védekezésben is végrehajtottuk, így kell játszanunk a jövőben is. Így, hogy ez lett a végeredmény és ilyen meccset játszottunk, nem hiszem, hogy a gólokat fogjuk számolgatni, most elmegyünk egy rövid pihenőre a válogatotthoz, aztán meglátjuk, mi lesz.”

NŐI KÉZILABDA-BAJNOKSÁG

22. FORDULÓ

FTC-Rail Cargo Hungaria – Győri Audi ETO KC 29–24 (14–13)