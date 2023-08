A januári vb-n űrsebességbe kapcsolt a férfi kézilabda – lehet ezt még fokozni Párizsig?

Elkezdődött a felkészülés a 2023–2024-es kézilabdaszezonra, melynek során öt magyar klubcsapatnak szurkolhatunk a Bajnokok Ligája-főtáblán, emellett válogatottjaink is olimpiai kvótáért harcolhatnak az idény során. A szezonra való felkészülésként úgy a női, mint a férfi szakág tekintetében kísérletet teszünk az elmúlt évad tanulságainak levonására egy-egy kézilabdás csúcseseményre fókuszálva, amely az Index szerint a legjobban rámutat a sportágban tapasztalható, a következő idényt is nagyban befolyásoló folyamatokra. A női Final Four után ezúttal a férfi szakágban elemeztük a nagyképet, esetükben a januári világbajnokságon keresztül.